Но снять санкции пока не предложил.

Министр торговли Китая Ван Вэньтао (Wang Wentao) на встрече с генеральным директором Micron Technology Санджеем Мехротрой (Sanjay Mehrotra), как сообщает Reuters, неожиданно поприветствовал решение этой американской компании вложить $603 млн в расширение и модернизацию имеющегося предприятия в Сиане, которое было принято уже после того, как в мае текущего года регуляторы КНР запретили использовать продукцию Micron в объектах критически важной национальной инфраструктуры, ссылаясь якобы на обнаруженные в микросхемах памяти этой американской компании угрозы с точки зрения информационной безопасности.

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Источник изображения: Micron Technology

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В лаконичном заявлении китайского министра на этой неделе сообщалось о благосклонном отношении властей страны к решению Micron Technology укреплять свой бизнес на территории страны с учётом необходимости соблюдения местных законов и правил. Встреча министра торговли КНР и руководителя Micron проходила в рамках возможных переговоров Джо Байдена (Joe Biden) и Си Цзиньпина (Xi Jinping), которая может состояться в этом месяце.