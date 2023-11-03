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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские власти готовы вливать миллиарды долларов в бизнес YMTC
Лишь бы компания выжила под санкциями.

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По данным открытых источников, на которые ссылается Financial Times, китайской компании YMTC, которая является флагманом по производству твердотельной памяти в Поднебесной, удалось в прошлом году привлечь от инвесторов около $7 млрд, среди них были преимущественно связанные с властями того или иного уровня структуры. В этом году, как поясняет источник, компании потребовались новые вливания капитала, поскольку прошлогодние средства довольно быстро закончились в условиях санкций, подталкивающих производителя активно обновлять парк используемого оборудования.

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Источник изображения: South China Morning Post

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YMTC с декабря прошлого года находится под индивидуальными санкциями США, а ещё с октября того же года в Китай запрещено ввозить без экспортной лицензии США оборудование, позволяющее создавать память типа 3D NAND с количеством слоёв более 128 штук. В тех случаях, когда YMTC не может найти нужного оборудования среди продукции китайских поставщиков, она готова вкладывать свои деньги в его разработку. По этой причине оборотный капитал компании истощается довольно быстро. Сколько компания рассчитывает привлечь в этом году, не уточняется, но источники поясняют, что китайские инвесторы перевыполнили план, а счёт снова идёт на миллиарды долларов США, которые пополнили капитал YMTC в текущем году.

#полупроводники #китай #субсидии #ymtc
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