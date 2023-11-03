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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung собирается наладить выпуск чипов по второму поколению 3-нм технологии через год
Контрактных клиентов должно прибавиться.

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Освоение компанией Samsung Electronics массового выпуска 3-нм чипов в середине 2022 года с опережением остальной отрасли до сих пор не приносит ей особых материальных дивидендов, поскольку количество клиентов было ограничено спецификой первого поколения 3-нм технологии. До сих пор её использовали для относительно простых чипов типа ускорителей майнинга, но издание AnandTech поясняет, что представители Samsung подтвердили готовность компании ко второй половине следующего года приступить к выпуску изделий по второму поколению 3-нм техпроцесса, так называемому SF3.

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Источник изображения: Apple

Чем данный техпроцесс отличается от своего прямого предшественника SF3E, в компании не уточняют, но в сравнении с SF4 обещают увеличение быстродействия на величину до 22%, либо снижение энергопотребления на 34% при прочих равных при увеличении плотности размещения транзисторов на 21%. Можно предположить, что второе поколение 3-нм техпроцесса позволит Samsung привлечь большее количество сторонних клиентов.

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В сопоставимые сроки, во второй половине следующего года, Samsung начнёт выпуск продукции и по четвёртому поколению 4-нм техпроцесса (SF4X), который оптимизирован для сегмента высокопроизводительных компонентов, применяемых в серверном секторе. Он обещает поднять быстродействие на 10% и сократить энергопотребление на 23%.

#samsung #полупроводники #литографическое производство
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