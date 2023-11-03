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Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple нарастила выручку от реализации iPhone и на направлении услуг
По стальным статьям была просадка.

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Как поясняет CNBC, в прошлом квартале выручка Apple сократилась незначительно — на 1% до $89,5 млрд, и даже смогла превзойти ожидания аналитиков, но это был уже четвёртый квартал подряд снижения данного показателя. Во-вторых, инвесторов расстроил прогноз руководства Apple на текущий квартал, поскольку они рассчитывали на рост выручки на величину около 5%, а представители компании пояснили, что она останется примерно на уровне аналогичного квартала прошлого года.

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Источник изображения: Apple

Подобные заявления привели к снижению курса акций Apple на предварительных торгах, но и в прочих разделах статистики нашлись поводы для пессимизма. Поставки iPhone формировали более половины квартальной выручки Apple, она смогла вырасти на 2% до $43,81 млрд. Компьютеры Mac сравнивали квартальную выручку с довольно удачным периодом прошлого года, поэтому в прошлом она снизилась на 34% до $7,61 млрд. Новые модели ноутбуков и моноблок на базе процессоров серии M3 появятся в продаже только в этом квартале, и это должно способствовать росту выручки на данном направлении.

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Планшеты iPad сократили выручку на 10% до $6,44 млрд. Носимая электроника и аксессуары сократили профильную выручку на 3,4% до $9,3 млрд. Услуги и подписки увеличили выручку Apple на 16% до $22,31 млрд. На этом направлении она оказалась выше ожиданий аналитиков. Сейчас платные услуги компании получают более 1 млрд пользователей, но в это количество входят и те, кто покупает услуги сторонних компаний через инфраструктуру Apple. В текущем квартале компания рассчитывает, что планшеты и носимая электроника продолжат снижать профильную выручку.

#аналитика #apple #финансы #iphone
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Для Apple прошлый квартал должен был стать четвёртым подряд периодом снижения выручки
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