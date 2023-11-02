Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD допускает, что «Закон о чипах» предоставит её конкурентам преимущество
Той же компании Intel, во всяком случае.

реклама

Квартальный отчёт AMD по форме 10-Q содержит перечень актуальных рисков для бизнеса компании, и среди них после принятия в прошлом году так называемого «Закона о чипах» в США появился небольшой пункт, обсуждающий влияние данного законодательного акта на бизнес AMD. Напомним, что соответствующая законодательная инициатива подразумевает выделение $52 млрд субсидий на разработку и производство чипов на территории США, причём баланс очень сильно смещён именно в сторону производства, а научно-исследовательская деятельность субсидируется по остаточному принципу.

реклама

Источник изображения: AMD

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Для AMD это может иметь значение, поскольку сама она свои процессоры не производит, а заказывает их выпуск подрядчикам, ведущими из которых являются TSMC и GlobalFoundries. Последние, понятно, не являются конкурентами для AMD, а вот компания Intel на получение субсидий от властей США очень рассчитывает, поскольку собирается построить с их помощью несколько новых предприятий по выпуску чипов на территории страны. Такие субсидии дадут Intel конкурентное преимущество, как может предполагать AMD, а потому реализация программы субсидирования несёт для компании больше рисков, чем возможностей.

#amd #аналитика #финансы #сша #субсидии #закон о чипах
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD наращивает штат разработчиков для прогресса в сфере искусственного интеллекта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
26
Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
29
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
106
"Пила Х" и "Неудержимые 4": два фильма, которые не стоит смотреть, по крайней мере в кинотеатрах
2
Какие игры мы ждем в ноябре 2023
19
О космических аппаратах серии «Пионер»: стальные пионеры герои по-американски
3
Американских экспертов восхитили возросшие возможности истребителя Су-57
11
О беспорядках в Дагестане - что известно на данный момент
15
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 4
18
Пять лучших ударных вертолетов всех времён по версии издания 19FortyFive
3

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
11:59
27 лет в танковых войсках, а ты готов к реальной войне, иди и воюй!!!🦆🦆🦆
Портал 19FortyFive назвал Топ-5 "самые из самых" советских танков
Umid Xaydarov
11:59
ахаха так это другое. пора бы уже запомнить
В преддверии встречи Си с Байденом в США заявили, что Пекин не станет разжигать войну за Тайвань
Truth Sееker
11:59
Это другое (с) Квартиру Зеленского в Крыму продали на аукционе https://lenta.ru/news/2023/10/30/kvartiru-zelenskogo-v-krymu-prodali-na-auktsione/
В преддверии встречи Си с Байденом в США заявили, что Пекин не станет разжигать войну за Тайвань
Иван Горыныч
11:58
Можно конечно долго смеяться, но танк Прорыв сегодня оснащают двигателем по факту снятым с Т34 и слегка надутым, ничего нового, движок говно, но другого так и нет, прорыв?😂😂😂😂
Портал 19FortyFive назвал Топ-5 "самые из самых" советских танков
Umid Xaydarov
11:58
теперь ее дом тюрьма. знает что запрещено и все равно делала.
В преддверии встречи Си с Байденом в США заявили, что Пекин не станет разжигать войну за Тайвань
OgoGoLog
11:57
"Совсем не нацизм." https://lenta.ru/news/2023/07/11/lebedev_kv/ По мнению Украины это нормальная практика. И это только пример медийного лица. Что с обычными гражданами на Украине делают - тебе и так...
В преддверии встречи Си с Байденом в США заявили, что Пекин не станет разжигать войну за Тайвань
OgoGoLog
11:55
Ты всё ещё не начал принимать таблетки от своей шизы? Всё ещё от каких-то ватников не отпускает?
В преддверии встречи Си с Байденом в США заявили, что Пекин не станет разжигать войну за Тайвань
Truth Sееker
11:54
Эмиграция из России после вторжения российской армии на Украину в 2022 году — крупнейшая волна эмиграции из страны с момента распада СССР[1]. В её основе комплекс причин: политическое преследование в ...
В РФ приняли решение отказаться от прямых инвестиций ИТ-сектора из-за коррупционной составляющей
-[]-
11:52
Так и должно быть, при отказе от зарубежных продуктов нужно разрабатывать свои, а для этого нужны специалисты, которые из воздуха не появятся. Поэтому постепенно дефицит будет уменьшаться, по мере тог...
В РФ приняли решение отказаться от прямых инвестиций ИТ-сектора из-за коррупционной составляющей
Иван Горыныч
11:50
Помнится Ростов за два дня и им за это ничего не будет, эскадрилью под нож и опять ничего , своих не бросаем!!!😃😃😃
Глава Дагестана прокомментировал призывы к прощению участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем