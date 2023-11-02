Той же компании Intel, во всяком случае.

Квартальный отчёт AMD по форме 10-Q содержит перечень актуальных рисков для бизнеса компании, и среди них после принятия в прошлом году так называемого «Закона о чипах» в США появился небольшой пункт, обсуждающий влияние данного законодательного акта на бизнес AMD. Напомним, что соответствующая законодательная инициатива подразумевает выделение $52 млрд субсидий на разработку и производство чипов на территории США, причём баланс очень сильно смещён именно в сторону производства, а научно-исследовательская деятельность субсидируется по остаточному принципу.

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Источник изображения: AMD

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Для AMD это может иметь значение, поскольку сама она свои процессоры не производит, а заказывает их выпуск подрядчикам, ведущими из которых являются TSMC и GlobalFoundries. Последние, понятно, не являются конкурентами для AMD, а вот компания Intel на получение субсидий от властей США очень рассчитывает, поскольку собирается построить с их помощью несколько новых предприятий по выпуску чипов на территории страны. Такие субсидии дадут Intel конкурентное преимущество, как может предполагать AMD, а потому реализация программы субсидирования несёт для компании больше рисков, чем возможностей.