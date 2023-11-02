Из-за этого растут расходы на исследования и разработки.

В квартальном отчёте AMD по форме 10-Q содержится информация о динамике изменения расходов компании на исследования и разработки. В третьем квартале данная сумма выросла на 18% с $1,3 до $1,5 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев года соответствующая сумма выросла на 20% до $4,4 млрд.

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Источник изображения: AMD

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По словам представителей AMD, в обоих случаях прирост расходов был обусловлен ростом фонда оплаты труда разработчиков, поскольку их штат компания вынуждена увеличивать в свете бурного развития технологий искусственного интеллекта. В условиях, когда многие компании сокращают персонал, это довольно необычная тенденция. Кстати, маркетинговые и административные расходы AMD за предыдущие три месяца увеличила лишь на 3% до $576 млн, а за девять месяцев этого года — на 2% до $1,7 млрд.