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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD увеличила объёмы поставок процессоров Ryzen на 62%
Но средняя цена реализации при этом снизилась на 10%.

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На сайте AMD к утру появилась форма отчётности 10-Q, а в ней обычно участники рынка ПК поясняют, как изменились выручка и количество поставляемой на рынок продукции в прошедших периодах. Если говорить о третьем квартале в отдельности, то в клиентском сегменте выручка AMD выросла на 42% до $1,5 млрд год к году, преимущественно за счёт увеличения количества поставленных мобильных процессоров, а поставки клиентских процессоров Ryzen в целом выросли на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правда, динамика средней цены реализации при этом снизилась на 10%, поэтому в денежном выражении удалось выйти только на рост в 42%.

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Источник изображения: AMD

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За девять месяцев этого года клиентская выручка AMD сократилась на 40% до $3,2 млрд, причём количество отгруженных процессоров сократилось на 27%, а их средняя цена реализации опустилась на 19%. В первом полугодии рынок ПК ещё страдал от затоваривания складов, поэтому по итогам трёх кварталов текущего года динамика показателей оказалась сугубо отрицательной. Получается, что третий квартал стал переломным моментом для AMD, и такая статистика лишь подтверждается комментариями руководства компании, которое убеждено, что рынок ПК возвращается к росту.

#amd #аналитика #финансы #ryzen
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