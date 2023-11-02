Они всё равно определяют до четверти всех денежных поступлений в бюджет компании.

К утру компания AMD разродилась и квартальным отчётом по форме 10-Q, а это значит, что можно продолжать знакомство с особенностями бизнеса компании в текущих условиях. Говоря о структуре собственной выручки, компания отмечает, что в прошлом квартале она на 25% определялась услугами по разработке полузаказных компонентов, которые применяются в основном в игровых консолях. Общая выручка AMD, напомним, достигла $5,8 млрд, поэтому компоненты для игровых консолей могли принести компании около $1,45 млрд. При этом выручка в игровом сегменте, к которому относятся и компоненты для консолей, не превысила $1,5 млрд. Получается, что реализация видеокарт принесла компании в третьем квартале не более $500 млн, хотя AMD и утверждает, что соответствующая сумма выросла.

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Источник изображения: AMD

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Если брать интервал с начала текущего года до конца сентября, то доля полузаказных решений в общей выручки AMD составила уже 27%. В третьем квартале прошлого года этот показатель достигал 30%, а по итогам первых девяти месяцев прошлого года он достигал 24%. Получается, что за прошедшее с начала текущего года время выручка AMD стала сильнее зависеть от сегмента игровых консолей, поскольку их доля выросла с 24 до 27 %. При этом конкретно в третьем квартале зависимость от консолей снизилась по сравнению с прошлым годом, ибо показатель профильной выручки сократился с 30 до 25 %. Очевидно, во втором полугодии спрос на игровые консоли начал снижаться активнее.