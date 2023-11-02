Основной оптимизм внушает серверный сегмент.

Первой реакцией фондового рынка на публикацию квартального отчёта AMD стало некоторое снижение котировок во время предварительных торгов, но первую полную сессию после появления квартальной статистики акции компании завершили ростом почти на 10% до $108 за штуку. Итого с начала текущего года они укрепились в цене почти на 69%.

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Среди аналитиков находятся те, кто оценивает акции AMD в $140 или $150 за штуку. Представители KeyBanc, например, предпочитают делать ставку на укрепление позиций компании в серверном сегменте как за счёт центральных, так и графических процессоров (ускорителей), хотя и отмечают, что однозначному успеху компании будут мешать слабые результаты в игровом и встраиваемом сегментах. Представители Piper Sandler добавили, что серверный сегмент бизнеса AMD не затронут негативными явлениями в игровом и встраиваемом, где слабость спроса отчасти объясняется сохранением товарных излишков.

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Аналитики Citi отметили, что руководство AMD ожидает роста серверной выручки на 50% в текущем полугодии по отношению к предыдущему. Эксперты Baird уверены, что AMD будет теснить конкурентов в серверном сегменте при помощи своих центральных процессоров EPYC. В Morgan Stanley главными сложностями для AMD в прошедших периодах назвали спад спроса в сегменте ПК, который был сильнейшим в истории, на втором месте оказался серверный сегмент. Представители Bank of America просто заявили, что рассчитывают на рост выручки AMD по итогам следующего года на уровне 15%, и это меньше заложенных в ранний прогноз 20%. Искусственный интеллект в том или ином виде позволит AMD поднять выручку в следующем году на $1,6 млрд, как добавили аналитики.