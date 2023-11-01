Без оглядки на кризисные явления.

Сезонный спрос на электронику традиционно повышает выручку TSMC в третьем квартале, поскольку конечным клиентам компании ещё нужно установить полученные ими чипы внутрь готовых изделий типа ноутбуков и смартфонов, которые уже в четвёртом квартале будут проданы на какой-нибудь из многочисленных «распродаж». В четвёртом квартале для выручки TSMC таких факторов сезонного роста значительно меньше, но издание DigiTimes утверждает, что в текущем году тенденция будет нарушена.

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Источник изображения: DigiTimes

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Этот тайваньский контрактный производитель чипов, по данным источника, сможет последовательно увеличить свою выручку более чем на 10%, и произойдёт это во многом благодаря заказам Apple на выпуск процессоров семейства M3, которые производятся с использованием технологии N3E. Данные процессоры используются не только в новых смартфонах Apple серии iPhone 15, но и в представленных вчера ноутбуках семейства Mac Book Pro, а также в обновлённом моноблоке iMac. Уже в прошлом квартале 3-нм продукция обеспечивала компанию TSMC примерно 6% всей выручки. Спрос на профильные услуги будет расти и в текущем квартале, как убеждено руководство TSMC.