В этом контексте слухи о разработке Arm-совместимых чипов звучат странно.

Прошлый месяц характеризовался появлением слухов о намерениях NVIDIA и AMD представить к 2025 году собственные процессоры с архитектурой Arm для сегмента ПК. Компания Qualcomm из наличия соответствующих намерений никакого секрета не делает. На квартальной отчётной конференции AMD один из присутствующих аналитиков уже под занавес мероприятия спросил у генерального директора Лизы Су (Lisa Su), как она относится к идее выпуска Arm-совместимых процессоров для клиентского сегмента.

реклама

Источник изображения: AMD

От прямого ответа Лиза Су демократично увернулась, попутно отметив, что x86-совместимая архитектура до сих пор доминирует в сегменте ПК. При этом она добавила, что Arm является партнёром AMD, и её разработки компания использует в самых разных частях ассортимента своей продукции. Экосистему Windows в сочетании с x86-совместимой архитектурой Лиза Су считает очень прочной и устойчивой.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Гораздо больше возможностей, по мнению главы AMD, тенденции развития рынка ПК открывают в сфере создания процессоров с функцией ускорения работы систем искусственного интеллекта. Какие при этом наборы инструкций используются, не так критично, по словам генерального директора компании. Важно, какой опыт новые разработки приносят конечным пользователям. В этом отношении, по словам главы AMD, компании будет чем удивить клиентов в ближайшие пару лет.