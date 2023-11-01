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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Клиенты AMD уже располагают образцами процессоров с архитектурой Zen 5
Это серверные EPYC поколения Turin, которые выйдут в следующем году.

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На квартальной отчётной конференции AMD генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) сообщила, что избранные крупные клиенты компании в серверном сегменте уже располагают образцами процессоров Turin с архитектурой Zen 5, которые выйдут в следующем году, и разработчики уже получают положительные отзывы. Данные процессоры должны обеспечить прирост производительности и улучшение энергетической эффективности по сравнению с нынешними EPYC с архитектурой Zen 4.

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Источник изображения: AMD

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Если говорить о поставляемых серийно процессорах EPYC четвёртого поколения (Genoa), то выручка от их реализации в третьем квартале последовательно выросла более чем на 50%, и они начали доминировать над предшественниками поколения Milan в структуре поставок несколько раньше, чем ожидалось. В прошлом квартале AMD удалось увеличить свою долю на рынке центральных процессоров для серверного применения. При этом выручка от их реализации выросла более чем на 10% даже в облачном сегменте, который в последние месяцы страдал от затоваривания и переключения спроса с центральных процессоров на ускорители вычислений типа GPU. Выручка от реализации процессоров EPYC будет расти и в ближайшие два квартала, как ожидает глава AMD.

#amd #epyc #amd zen 5 #turin
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