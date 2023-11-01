Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Консоли тянут игровую выручку AMD вниз
Видеокарты пытаются этому противостоять.

реклама

Если опираться на данные квартального отчёта AMD, за минувшие три месяца компания сократила выручку в игровом сегменте на 8% в годовом сравнении до $1,5 млрд, хотя операционную прибыль при этом удалось увеличить с $142 до $208 млн, а норма операционной прибыли выросла с 9 до 14 %. Как пояснила глава AMD Лиза Су (Lisa Su), в этой сфере статистику компании сейчас портят стареющие игровые консоли, для многих из которых компания поставляет свои чипы. При этом соответствующие изделия Microsoft и Sony на данном этапе жизненного цикла продолжают демонстрировать более высокую популярность по сравнению с предшественниками.

реклама

Источник изображения: AMD

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Графические процессоры для видеокарт позволили AMD увеличить профильную выручку как последовательно, так и в годовом сравнении, но конкретных значений компания из общей статистики не выделяет. Упоминается лишь помощь решений семейства Radeon в увеличении нормы операционной прибыли по сравнению с третьим кварталом прошлого года. В текущем квартале, по прогнозам AMD, игровой сегмент будет сокращать выручку на величину более 20% в последовательном сравнении — опять же, по вине игровых консолей.

#amd #аналитика #финансы #radeon rx 7000
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD последовательно удвоила выручку от реализации процессоров AMD Ryzen 7000
Клиенты AMD уже располагают образцами процессоров с архитектурой Zen 5
Глава AMD считает, что x86-совместимая архитектура доминирует в сегменте ПК
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
4
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
Спутники Starlink совершили 25 000 маневров предотвращения столкновений всего за 6 месяцев
+
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
69
Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
25
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
15
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
3
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
56
Мифы о смартфонах – 25 распространенных и не очень заблуждений и стереотипов
+
Почему Иран не станет начинать войну с Израилем и США
9

Сейчас обсуждают

Truth Sееker
13:07
Так где они, или сольешься как обычно?)
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
Циклон-Б
13:07
он питух, борется за изнасилование себя всвоей стране
Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
Гвоздь
13:07
Само собой, я твои скучные и примитивные шаги на 10 шагов знаю вперёд. И даже этот твой пост я то же просчитал на 100%.
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
Гвоздь
13:06
Твои голимые статьи за 30 минут пишатся. А комменты ты не писал. Потому что срёшь 24/7 в комментах под другими никами, да Трусикер?
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
Lismania
13:05
"В 1958 году Американская программа по изучению межпланетного пространства "Пионер" вступила в борьбу за первенство в космических исследованиях...NASA нужно было срочно догнать и перегнать СССР и снов...
О космических аппаратах серии «Пионер»: стальные пионеры герои по-американски
Truth Sееker
13:05
Ну если знал, то должен был подготовить доказательства, а то получается, что ты петушок, который лишь воздух сотрясает своим кукареканьем
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
nonses84
13:05
Почему все говорят что нужно снижать яркость, если нужно снижать контраст, т.к. контраст именно давит на глаза. Всякие олени типо зустакса просто делают рекламу регорда и даже не пытались снизить давл...
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
Гвоздь
13:04
Легко предсказуемый и примитивный ТрусекёрЗю, а я ведь знал что ты это спросишь.
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
Vetali
13:02
Да-да-да, сразу поверили :D А если записать обращение и сказать спасибо Байдену, и поругать Трампа, как понимаю, США тут же должны сбацать импичмент, и выбрать Трампа.
ХАМАС записали видеообращение с благодарностью ВСУ и Зеленскому
Чaтo-Б0t
13:01
>Власти Израиля также сообщили о существовании плана по выселению 2,3 миллионов мирных жителей из Газы Вот именно поэтому проект "израиль" и будет закрыт.
США рассматривают три варианта развития событий в Секторе Газа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем