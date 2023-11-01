Видеокарты пытаются этому противостоять.

Если опираться на данные квартального отчёта AMD, за минувшие три месяца компания сократила выручку в игровом сегменте на 8% в годовом сравнении до $1,5 млрд, хотя операционную прибыль при этом удалось увеличить с $142 до $208 млн, а норма операционной прибыли выросла с 9 до 14 %. Как пояснила глава AMD Лиза Су (Lisa Su), в этой сфере статистику компании сейчас портят стареющие игровые консоли, для многих из которых компания поставляет свои чипы. При этом соответствующие изделия Microsoft и Sony на данном этапе жизненного цикла продолжают демонстрировать более высокую популярность по сравнению с предшественниками.

реклама

Источник изображения: AMD

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Графические процессоры для видеокарт позволили AMD увеличить профильную выручку как последовательно, так и в годовом сравнении, но конкретных значений компания из общей статистики не выделяет. Упоминается лишь помощь решений семейства Radeon в увеличении нормы операционной прибыли по сравнению с третьим кварталом прошлого года. В текущем квартале, по прогнозам AMD, игровой сегмент будет сокращать выручку на величину более 20% в последовательном сравнении — опять же, по вине игровых консолей.