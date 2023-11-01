Спрос на компоненты для ПК приближается к сезонным нормам.

Как стало известно из квартального отчёта AMD, в минувшем отчётном периоде компания последовательно увеличила выручку в клиентском сегменте на 46% до $1,5 млрд, а в годовом сравнении она выросла на 42%. От операционных убытков по сравнению с прошлым годом удалось избавиться, и третий квартал текущего года компания завершила с операционной прибылью в клиентском сегменте в размере $140 млн.

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Источник изображения: AMD

Популярность процессоров Ryzen 7000 с архитектурой Zen 4 растёт высокими темпами, в прошлом квартале выручка от их реализации последовательно удвоилась. Правда, насколько об этом позволяют судить комментарии представителей AMD на квартальном отчётном мероприятии, речь идёт преимущественно о приросте выручки на мобильном направлении. Впрочем, рынок ноутбуков уже давно в два раза превышает по объёмам настольный сегмент, так что тенденция характерна в целом для отрасли.

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Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) рассчитывает, что по итогам текущего года во всём мире будет реализовано от 250 до 255 млн персональных компьютеров, тогда как глава конкурирующей Intel на прошлой неделе упоминал 270 млн ПК в таком же контексте. В следующем году ёмкость рынка неизбежно увеличится, как считает руководитель AMD, поскольку завершение поддержки очередной версии Windows будет наслаиваться на появление на рынке новых процессоров с функцией ускорения работы систем искусственного интеллекта. Сейчас складские запасы на рынке ПК уже почти пришли в норму, в дальнейшем AMD собирается концентрироваться на укреплении своих позиций в дорогом сегменте настольного рынка, в корпоративном сегменте и нише сверхтонких ноутбуков.