Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD последовательно удвоила выручку от реализации процессоров AMD Ryzen 7000
Спрос на компоненты для ПК приближается к сезонным нормам.

реклама

Как стало известно из квартального отчёта AMD, в минувшем отчётном периоде компания последовательно увеличила выручку в клиентском сегменте на 46% до $1,5 млрд, а в годовом сравнении она выросла на 42%. От операционных убытков по сравнению с прошлым годом удалось избавиться, и третий квартал текущего года компания завершила с операционной прибылью в клиентском сегменте в размере $140 млн.

реклама

Источник изображения: AMD

Популярность процессоров Ryzen 7000 с архитектурой Zen 4 растёт высокими темпами, в прошлом квартале выручка от их реализации последовательно удвоилась. Правда, насколько об этом позволяют судить комментарии представителей AMD на квартальном отчётном мероприятии, речь идёт преимущественно о приросте выручки на мобильном направлении. Впрочем, рынок ноутбуков уже давно в два раза превышает по объёмам настольный сегмент, так что тенденция характерна в целом для отрасли.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) рассчитывает, что по итогам текущего года во всём мире будет реализовано от 250 до 255 млн персональных компьютеров, тогда как глава конкурирующей Intel на прошлой неделе упоминал 270 млн ПК в таком же контексте. В следующем году ёмкость рынка неизбежно увеличится, как считает руководитель AMD, поскольку завершение поддержки очередной версии Windows будет наслаиваться на появление на рынке новых процессоров с функцией ускорения работы систем искусственного интеллекта. Сейчас складские запасы на рынке ПК уже почти пришли в норму, в дальнейшем AMD собирается концентрироваться на укреплении своих позиций в дорогом сегменте настольного рынка, в корпоративном сегменте и нише сверхтонких ноутбуков.

#amd #аналитика #финансы #ryzen 7000 #zen 4 #лиза су
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Клиенты AMD уже располагают образцами процессоров с архитектурой Zen 5
Глава AMD считает, что x86-совместимая архитектура доминирует в сегменте ПК
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
4
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
Спутники Starlink совершили 25 000 маневров предотвращения столкновений всего за 6 месяцев
+
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
69
Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
25
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
15
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
3
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
56
Мифы о смартфонах – 25 распространенных и не очень заблуждений и стереотипов
+
Почему Иран не станет начинать войну с Израилем и США
9

Сейчас обсуждают

Truth Sееker
13:07
Так где они, или сольешься как обычно?)
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
Циклон-Б
13:07
он питух, борется за изнасилование себя всвоей стране
Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
Гвоздь
13:07
Само собой, я твои скучные и примитивные шаги на 10 шагов знаю вперёд. И даже этот твой пост я то же просчитал на 100%.
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
Гвоздь
13:06
Твои голимые статьи за 30 минут пишатся. А комменты ты не писал. Потому что срёшь 24/7 в комментах под другими никами, да Трусикер?
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
Lismania
13:05
"В 1958 году Американская программа по изучению межпланетного пространства "Пионер" вступила в борьбу за первенство в космических исследованиях...NASA нужно было срочно догнать и перегнать СССР и снов...
О космических аппаратах серии «Пионер»: стальные пионеры герои по-американски
Truth Sееker
13:05
Ну если знал, то должен был подготовить доказательства, а то получается, что ты петушок, который лишь воздух сотрясает своим кукареканьем
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
nonses84
13:05
Почему все говорят что нужно снижать яркость, если нужно снижать контраст, т.к. контраст именно давит на глаза. Всякие олени типо зустакса просто делают рекламу регорда и даже не пытались снизить давл...
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
Гвоздь
13:04
Легко предсказуемый и примитивный ТрусекёрЗю, а я ведь знал что ты это спросишь.
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
Vetali
13:02
Да-да-да, сразу поверили :D А если записать обращение и сказать спасибо Байдену, и поругать Трампа, как понимаю, США тут же должны сбацать импичмент, и выбрать Трампа.
ХАМАС записали видеообращение с благодарностью ВСУ и Зеленскому
Чaтo-Б0t
13:01
>Власти Израиля также сообщили о существовании плана по выселению 2,3 миллионов мирных жителей из Газы Вот именно поэтому проект "израиль" и будет закрыт.
США рассматривают три варианта развития событий в Секторе Газа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем