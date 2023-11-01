А объёмы производства электрических пикапов — до 200 000 штук в год.

Как сообщает Electrek, во время одного из недавних подкастов Илон Маск (Elon Musk) подтвердил способность электрического пикапа Tesla Cybertruck разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды, о которой было заявлено в момент анонса этого неординарного электромобиля четыре года назад. Скорее всего, подобными характеристиками будет обладать трёхмоторная версия пикапа, так что машины попроще будут разменивать эту скорость чуть дольше.

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Источник изображения: Tesla

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Одновременно Маск заявил, что пустой пикап Cybertruck будет весить от 2700 до 3200 кг, в зависимости от комплектации. Машина с грузом и пассажирами должна весить не более 4536 кг, как стало известно ранее из документации на пикап, оказавшейся в открытом доступе. Получается, что грузоподъёмность пикапа превышает 1300 кг. Маск также пояснил, что выпускаться пикапы Cybertruck будут в количестве не более 200 000 штук в год — по крайней мере, если говорить о следующем. В 2025 году производительность предприятия в Остине должна быть увеличена до 250 000 пикапов в год.