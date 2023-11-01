По примеру NVIDIA.

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) уже выражал свою озабоченность происходящим в Израиле, поскольку компания является крупнейшим зарубежным работодателем в этой стране, обеспечивая средствами к существованию около 12 000 местных жителей. Как поясняет Oregon Live, руководством Intel принято решение выплатить по $5000 сотрудникам компании в Израиле, тем самым планируется выразить признательность тем, кто продолжает работать в сложных условиях и помогать коллегам, пострадавшим от военных действий.

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Источник изображения: Intel

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Очевидно, что подобные меры поддержки потребуют от Intel довольно серьёзных расходов, с учётом численности местного персонала компании — по грубым оценкам, до $60 млн. Компания NVIDIA тоже располагает приличным штатом сотрудников в Израиле, около 3300 человек, но она не ограничивается выплатой материальной помощи, а собирает среди сотрудников за пределами этой страны пожертвования, а затем удваивает их за счёт собственных средств компании. К концу прошлого месяца планировалось собрать на эти цели не менее $10 млн.