И не особо боится конкуренции с NVIDIA и Intel.

Квартальная конференция AMD в целом породила не так много информационных поводов, но заставила присмотреться к некоторым частностям. В текущем квартале компания рассчитывает выручить на поставках ускорителей вычислений в серверном сегменте не менее $400 млн, и поставки Instinct MI300A для строительства суперкомпьютера El Capitan уже начались, а ускорители Instinct MI300X начнут поступать к клиентам компании в ближайшие недели до конца квартала.

реклама

Источник изображения: AMD

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В следующем году AMD увеличит профильную выручку до $2 млрд, как минимум, и под этот объём поставок она уже договорилась с контрактными производителями, чтобы не столкнуться с дефицитом. Генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) считает, что в ближайшие три или четыре года данный сегмент рынка будет расти более чем на 50% ежегодно, и к 2027 году его ёмкость выйдет на уровень $150 млрд. Места на рынке при этом хватит всем, как дала понять глава AMD, поэтому высокая конкуренция её не особо беспокоит. Сейчас специалисты AMD уже разрабатывают ускорители вычислений двух последующих поколений.