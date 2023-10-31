Цены начинаются с 699 долларов.

Компания Lenovo сообщила о поступлении в продажу портативной игровой системы Legion Go. Её продажи начались сегодня, 31 октября, по цене от 699 долларов. Устройство оснащено 8,8-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1600p и частотой обновления до 144 Гц. Покрытие цветового пространства DCI-P3 составляет 97 %, яркость дисплея — 500 нит.

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Legion Go в базовом варианте работает на 6-ядерном 12-поточном процессоре AMZ Ryzen Z1 (до 2,8 TFLOPS). Флагманская же модель получила 8-ядерный 16-поточный чип Ryzen Z1 EXTREME (до 8,6 TFLOPS). В обоих случаях консоль получает оперативную память стандарта LPDDR5X объёмом 16 Гбайт. Ёмкость твердотельного накопителя PCIe Gen4 может составлять 512 Гбайт или 1 Тбайт в зависимости от версии. При желании пользователь сможет увеличить хранилище своего устройства с помощью карты microSD объёмом до 2 Тбайт.

Консоль Lenovo Legion Go получила стики с датчиками с эффектом Холла, а также съёмные контроллеры Legion TrueStrike с нескользящим покрытием и встроенным трекпадом. Ёмкость аккумулятора устройства — 49,2 Вт∙ч. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки Super Rapid Charge Express.

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Стоимость Legion Go с процессором Ryzen Z1 — 699 долларов, а с чипом Ryzen Z1 Extreme — 750 долларов. В YouTube уже начали появляться ролики с обзорами розничных версией устройств — с распаковкой, первыми тестами и так далее.