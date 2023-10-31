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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Новые Apple MacBook Pro с чипами M3 оказались на 40 % быстрее предыдущих моделей
У купертинцев всё чётко и по плану.

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В рамках прошедшей прошлой ночью презентации Scary Fast компания Apple представила ноутбуки MacBook Pro с чипами M3, M3 Pro и M3 Max. Новые устройства будут вновь доступны в двух популярных форм-фактора: 14 и 16 дюймов. Самая доступная версия MacBook Pro получила базовый чип M3, который на 40 % быстрее M2 и на 60 % быстрее M1. Также заявлена поддержка трассировки лучей для игр.

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Новинки можно будет приобрести в новых конфигурациях и в новом цвете Space black, который заменит собой Space gray. Как утверждает продавец, на корпусе ноутбука в новом цвете практически не остаётся отпечатков.

Процессор M3 Pro оснащён 12-ядерным CPU и 18-ядерным GPU, что должно обеспечить прирост производительности, как мы уже писали выше, до 40 % по сравнению с M1 Pro. На новом SoC может быть установлено до 36 Гбайт оперативной памяти (против 32 Гбайт у Pro-версии предыдущего поколения).

Старший M3 Max оснащается 16-ядерным CPU и 40-ядерным GPU с поддержкой до 128 Гбайт оперативной памяти (против максимальных 96 Гбайт из предыдущего поколения). Apple заявляет, что её топовый SoC в среднем на 80 % быстрее, чем M1 Max.

Процессоры M3 у новых ноутбуков Apple MacBook Pro получили аппаратную поддержку трассировки лучей и сеточного затенения (mesh shading), что должно как-то положительно сказаться на производстве игр для Mac. Время автономной работы новых MacBook Pro достигает 22 часов — именно такой показатель заявлен для 16-дюймовой версии на базе M3 Pro. На процессорах M3 Max время автономной работы будет меньше, но не сильно.

В плане внешности новые ноутбуки от Apple полностью копируют своих предшественников на базе M2. Устройства оснащены тремя портами Thunderbolt 4, портом HDMI, слотом для карт памяти SD и разъёмом MagSafe для зарядки. Приём предзаказов на новые MacBook Pro уже начался, сначала появятся модели на базе M3 Pro с 7 ноября. Для отгрузки моделей на M3 Max потребуется больше времени, поэтому они должны появиться в продаже в конце ноября.

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Стоимость самого дешёвого 14-дюймового MacBook Pro составляет $1999, а 16-дюймового — $2499. Самый дешёвый MacBook Pro на M3 Max с 14-дюймовым экраном будет стоить $3199, тогда как за 16-дюймовую версию нужно будет выложить минимум $3499. Самая дорогая конфигурация новых MacBook Pro (16 дюймов, 128 Гбайт ОЗУ и 8 Тбайт SSD) обойдётся в $7199.

#apple #macbook pro
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