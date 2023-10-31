… отделаться от своих назойливых менее опытных коллег.

По данным Reuters, компания NVIDIA весьма довольна итогами собственного эксперимента по внедрению технологий генеративного искусственного интеллекта в процесс разработки своих чипов. Как выяснилось, ведущие специалисты компании в этой сфере вынуждены довольно много времени тратить на ответы своих менее опытных коллег. Чат-бот, обученный на архивах документации NVIDIA за 30 лет, позволяет таким начинающим специалистам получать необходимую информацию, не отвлекая более опытных сотрудников. При правильном выборе обучающего материала такая система даже не требует серьёзных системных ресурсов, сокращая затраты на разработку чипов.

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Источник изображения: Reuters

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Искусственный интеллект в стенах лабораторий NVIDIA также приспособили для написания фрагментов кода, который используется для отслеживания дефектных блоков в составе разрабатываемого чипа. По словам главного научного руководителя NVIDIA Билла Дэлли (Bill Dally), которая ставит перед собой цель не заменять людей алгоритмами, а давать им сверхспособности, позволяющие повысить производительность труда.