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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Western Digital надеется внедрить технологию записи с подогревом HAMR в будущем
И не забросила эту идею.

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По традиции, на квартальной отчётной конференции представители Western Digital затронули тему дальнейшего увеличения объёмов накопителей на жёстких магнитных пластинах. В подготовленной части доклада говорилось о близости сертификации накопителей объёмом 28 Тбайт, использующих технологию UltraSMR — усовершенствованной версии «черепичной» магнитной записи. С ухищрениями типа ePMR, которые подводят дополнительное напряжение к магнитной головке для повышения точности её позиционирования, как ожидается, WD сможет наладить выпуск жёстких дисков объёмом 40 Тбайт.

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Источник изображения: Western Digital

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При этом Western Digital не поставила крест на технологии магнитной записи с подогревом пластины (HAMR), которая призвана повысить плотность записи информации. Разработка соответствующих жёстких дисков ведётся, как пояснил генеральный директор Дэвид Геклер (David Goeckeler), и на рынок они выйдут в «подходящий момент». Критерием наступления такого момента, как пояснил финансовый директор компании позднее, станет преимущественно стоимостной показатель — жёсткие диски с технологией HAMR для этого должны стать достаточно дешёвыми в производстве, если подобное прилагательное в таком контексте вообще уместно. Конечно, будет учитываться и зрелость самой технологии — накопители нужно выпускать в больших количествах.

#hdd #жёсткие диски #western digital #hamr
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