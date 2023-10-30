Премиальные выплаты персоналу только росли.

Задача по снижению операционных расходов на $3 млрд в этом году будет выполнена, как дал понять на квартальной отчётной конференции генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), а форма 10-Q позволила понять, на чём была достигнута хотя бы часть этой экономии за прошедшие с начала года девять месяцев. Если непосредственно в третьем квартале расходы на исследования и разработки Intel сократились на 10% или $432 млн, то по итогам девяти месяцев текущего года экономия достигла уже $1 млрд, а снижение — 8%.

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Источник изображения: Intel

В абсолютном выражении Intel за девять месяцев этого года потратила на исследования и разработки $12,1 млрд, и по отношению к выручке эта сумма составила 31,1% против прошлогодних 26,7%. Выручка снижалась быстрее, чем расходы на НИОКР, поэтому их удельный вес в выручке оказался выше. Кстати, затраты Intel на премирование сотрудников в сфере разработки только выросли, поэтому экономия расходов достигалась каким-то другим методом.

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Добавим, что административные расходы и затраты на маркетинг Intel в прошлом квартале сократила на 23% или $404 млн, а всего с начала года они уменьшились на 24% или $1,3 млрд до $4 млрд. Но и здесь руководство корпорации не скупилось на премии, поэтому экономили на чём-то другом.