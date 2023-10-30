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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На серверном направлении объёмы поставок компонентов Intel упали на 35%
За девять месяцев этого года они вообще сократились на 41%.

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Корпорация Intel в своём квартальном отчёте по форме 10-Q указала и динамику выручки в серверном сегменте, которая красноречиво иллюстрирует положение компании на этом рынке. Формально, выручка компании в серверном сегменте за третий квартал сократилась примерно на 10% до $3,8 млрд, но в количественном выражении поставки компонентов сократились на 35%. Лишь рост средней цены реализации на целых 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года позволил частично компенсировать снижение объёма поставок более чем на треть. Компания объясняет это высокой долей поставок компонентов для нужд так называемых «гиперскейлеров», а также увеличением доли центральных процессоров с большим количеством ядер, которые банально дороже более «мелких».

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Источник изображения: Intel

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С начала года выручка Intel в серверном сегменте сократилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $11,5 млрд, при этом в количественном выражении поставки сократились на 41%, преимущественно за счёт снижения спроса на центральные процессоры этой марки. Средние цены на этом интервале тоже выросли, но всего на 17%. Частично компенсировать снижение выручки в серверном сегменте помог рост выручки от реализации программируемых матриц. Напомним, что в обозримом будущем Intel выделит соответствующее направление деятельности в самостоятельный бизнес, а затем в пределах двух или трёх лет рассчитывает вывести дочернюю компанию на IPO.

#intel #аналитика #финансы #процессоры
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