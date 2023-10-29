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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel пояснила, что военные действия пока не мешают её деятельности в Израиле
Местное предприятие продолжает функционировать в обычном режиме.

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Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) на квартальной отчётной конференции начал своё выступление с выражения соболезнований тем, кто пострадал от разразившегося в начале октября вооружённого конфликта в Израиле. Руководству компании невольно пришлось напомнить, что в этой стране процессорный гигант присутствует уже почти 50 лет — круглая дата будет отмечаться в следующем году.

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Источник изображения: Intel

Гелсингер буквально назвал Израиль «страной стартапов», поскольку местные разработчики приложили руку к созданию нескольких успешных семейств процессоров Intel, также здесь функционирует дочерняя компания Mobileye, занимающаяся разработкой систем активной помощи водителю. Непосредственно Патрик Гелсингер за время своей работы в Intel совершил более 100 поездок в Израиль, успев обзавестись здесь многими персональными знакомствами даже на уровне взаимодействия с членами своей семьи. Даже в тех сложных условиях, которые сейчас сформировались в Израиле, как отмечает Гелсингер, местные сотрудники Intel продолжают результативно работать.

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Предприятие Intel по выпуску чипов в Кирьят-Гате расположено не очень далеко от границы с сектором Газа, но оно продолжает функционировать в нормальном режиме. Здесь в данный момент используется технология Intel 7 — это самый совершенный вариант 10-нм техпроцесса в исполнении компании. Аналогичную продукцию способны выпускать ещё два предприятия Intel в других регионах планеты, так что даже если что-то пойдёт не так в окрестностях израильского предприятия, поставки профильной продукции не должны существенно пострадать.

#intel #полупроводники #израиль
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