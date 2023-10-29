На этапе кризиса перепроизводства выпускаемая продукция оставалась дорогой.

Заслуживающие внимания заявления на квартальной отчётной конференции Intel делал и финансовый директор компании Дэвид Зинснер (David Zinsner), а не только его непосредственный руководитель Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger). В частности, когда речь зашла о степени влияния уже почти минувшего для Intel и многих других участников рынка кризиса перепроизводства компонентов, Зинснер пояснил, что его последствия будут ощущаться вплоть до конца следующего года.

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Источник изображения: Intel

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По крайней мере, если говорить о потерях Intel из-за низкой степени загрузки конвейера, то они в той или иной степени сохранятся даже после того, как текущий уровень загрузки нормализуется. С точки зрения бухгалтерского учёта на финансовые показатели деятельности Intel продолжат влиять те складские остатки, которые были сформированы в период низкой загрузки конвейера. Себестоимость продукции в тот период была выше из-за сохранения постоянных затрат при одновременном уменьшении количества выпускаемых изделий. Проще говоря, выпуск одного чипа обходился Intel дороже, чем хотелось бы, и пока на складах компании будут оставаться изделия из тех запасов, норма прибыли продолжит страдать. Финансовый директор Intel считает, что к концу следующего года последствия этих явлений полностью себя изживут.