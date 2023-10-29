Часть этих решений призвана исправить ошибки прежнего руководства.

Квартальная отчётность Intel сама по себе порождает немало информационных поводов, а интервью генерального директора ресурсу Barron’s позволяет нам уже третий день подряд изучать планы по реструктуризации бизнеса, которые Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) претворяет в жизнь на протяжении тех двух с половиной лет, что пребывает на своём посту. При нём Intel начала если не избавляться от некоторых активов, то выводить их за рамки общей корпоративной структуры.

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Источник изображения: Intel

Прежде всего, израильскую компанию Mobileye, которая и ранее пользовалась достаточно высокой автономией в составе Intel, осенью прошлого года удалось вывести на IPO, и его результатами глава процессорного гиганта вполне доволен. Недавно было объявлено, что подразделение Programmable Solutions Group, которое унаследовало бизнес Altera по разработке программируемых матриц, тоже будет обособлено с организационной точки зрения. В перспективе двух или трёх лет, как пояснил Гелсингер, оно тоже выйдет на биржу. Напомним, что Altera восемь лет назад была поглощена Intel по решению прежнего руководства, и теперь Гелсингер если не отыгрывает подобные решения, то хотя бы пытается снизить нагрузку на основной бизнес компании за счёт реструктуризации.

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Глава Intel также добавил, что и подразделение по изготовлению фотомасок IMS получило внешнего инвестора в лице тайваньской компании TSMC. По сути, как поясняет Гелсингер, он поделил Intel на две основные компании и три вспомогательные. Под двумя основными он понимает разделение полномочий между разработчиками процессоров и их производителями внутри Intel. Их взаимодействие переведено на более коммерчески обоснованные принципы, что должно повысить дисциплину и снизить расходы на этапе разработки процессоров. Производственная же часть Intel, помимо прочего, теперь выходит на рынок контрактных услуг, поэтому вполне обоснованно может считаться самостоятельным бизнесом.