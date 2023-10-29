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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Среди акционеров Tesla разыгрывается возможность посещения мероприятия, посвящённого началу поставок Cybertruck
Можно будет составить компанию сотрудникам Tesla и участникам программы лояльности.

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Четыре года назад компания Tesla представила электрический пикап Cybertruck, и презентация раннего прототипа больше всего запомнилась неудачей эксперимента с проверкой боковых стёкол машины на способность выдерживать удар металлическим шаром, который Илон Маск (Elon Musk) пытался использовать в качестве доказательства пуленепробиваемости. На квартальной отчётной конференции в этом месяце он же заявил, что посвящённое началу поставок серийных пикапов Cybertruck мероприятие состоится 30 ноября на предприятии в Техасе, где их уже производят. По данным Electrek, компания уже открыла розыгрыш пригласительных билетов на это мероприятие среди своих акционеров.

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Источник изображения: Tesla, Electrek

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Для доступа к розыгрышу нужно было являться акционером Tesla до 30 сентября этого года включительно, от претендентов на получение пригласительных требуется доказать это соответствующей выпиской из реестра. Напомним, что ранее Tesla уже разыгрывала пригласительные среди участников фирменной программы лояльности. Сколько всего человек будет приглашено на мероприятие, не уточняется. Очевидно лишь, что одними только акционерами и участниками программы лояльности дело не ограничится. По крайней мере, для персонала Tesla заготовлены брендированная особым образом одежда, и вряд ли она выпущена в штучных количествах.

#tesla #электромобили tesla #cybertruck #tesla cybertruck
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