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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции Intel после выхода квартальной отчётности выросли в цене почти на 10%
Оптимистичные настроения преобладали.

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Вчерашний квартальный отчёт Intel внушил многим инвесторам мысль о наличии прогресса в бизнесе компании, поэтому на вчерашних торгах её акции в моменте росли более чем на 10%, а к закрытию сессии закрепили прирост на уровне чуть более 9%. Как уже отмечалось, изначально инвесторов обнадёжило превышение выручкой, нормой прибыли и удельным доходом на одну акцию прогнозируемых самой компанией величин по итогам третьего квартала.

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Источник изображения: Intel

Более глубокий анализ статистики и высказываний представителей Intel позволил выявить ещё несколько поводов для оптимизма. Аналитики Goldman Sachs оценили по достоинству успехи Intel в освоении пяти новых техпроцессов за четыре года — до конца соответствующего периода, напомним, осталось почти полтора года, и сейчас компания либо идёт по графику, либо опережает его. Эксперты Morgan Stanley убеждены, что Intel шагает в ногу с бумом искусственного интеллекта, и верят в успех компании на контрактном направлении. В J.P. Morgan отмечают эффективность политики Intel в сфере экономии затрат, которая по итогам текущего года достигнет $3 млрд.

При этом представители последнего агентства убеждены, что следующий год для руководства Intel станет серьёзной проверкой на прочность, ведь компании предстоит вывести на рынок четыре новых семейства процессоров (из них три в серверном сегменте), а выпускаться они будут по трём разным технологиям. Если Intel справится с вызовами следующего года, то и дальнейшие года три как минимум станут для неё успешными, по мнению представителей J.P. Morgan.

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Прочие отраслевые аналитики поверили в стабилизацию спроса на рынке ПК, и эта уверенность благоприятно сказалась на новейшей динамике курса акций не только Intel, но и конкурирующих AMD и NVIDIA. Некоторые эксперты считают, что в серверном сегменте Intel перестанет терять позиции под натиском процессоров AMD. Нашлись и пессимисты, которые убеждены, что процессорам Intel в клиентском сегменте со следующего года всё же предстоит соперничать с Arm-совместимыми решениями типа той же продукции Qualcomm.

#intel #аналитика #финансы #акции
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