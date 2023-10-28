А Kioxia придётся налаживать сотрудничество с SK hynix.

Накануне стало известно, что длившиеся почти два года переговоры Western Digital и Kioxia об объединении активов, связанных с производством твердотельной памяти, завершились отказом американской стороны от оформления сделки. Издание Nikkei Asian Review собрало всю доступную неофициальную информацию о специфике подготовки этой сделки и её развала, чтобы объяснить мотивы сторон.

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Источник изображения: Kioxia

Условия готовящийся сделки с точки зрения полномочий участников по управлению объединённым бизнесом показывают, насколько сложными были переговоры, длившиеся с конца 2021 года. На последнем этапе было решено, что зарегистрирована объединённая компания будет в США, но штаб-квартира расположится в Японии, возглавит её нынешний президент Kioxia, а размещение акций будет поочерёдно осуществлено как в США, так и в Японии. Утверждается, что изначально Western Digital просто намеревалась купить Kioxia, но японскую сторону такой сценарий не устраивал, и она начала торговаться за более выгодные для себя условия.

В принципе, к концу октября уже почти всё было готово, японские банки выделили около $13 млрд на финансирование сделки, и оставалось лишь получить согласие акционеров, но тут как раз появились стойкие возражения SK hynix. Как утверждают японские СМИ, Western Digital даже не стала напрягаться, пытаясь уговорить SK hynix разрешить компании оформить сделку с Kioxia. Считается, что глубинной причиной отказа американской стороны от дальнейших переговоров могло стать и потенциальное возражение китайских антимонопольных органов. В данном случае именно Western Digital должна была заплатить японским партнёрам крупную неустойку, если бы сделку не удалось согласовать с китайскими регуляторами.

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Теперь Western Digital и Kioxia на суровом рынке твердотельной памяти предстоит выживать самостоятельно. Предполагается, что американская компания попробует отделить активы, связанные с выпуском твердотельной памяти, от бизнеса по выпуску классических жёстких дисков. Kioxia попытается наладить партнёрство SK hynix, ведь у той были на этот счёт какие-то планы, которым и могла помешать сделка с Western Digital. Кроме того, у этой американской компании и Kioxia есть совместное предприятие по выпуску твердотельной памяти в Японии, оно продолжит функционировать. В случае с Kioxia не снимается с повестки дня и выход на публичный фондовый рынок.