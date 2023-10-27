Нужно развивать своё, а не мешать чужому прогрессу.

Даже по заявлениям основателя TSMC можно понять, что отставные основатели крупнейшего в мире контрактного производителя чипов обладают куда большей свободой в своих высказываниях, поэтому отмеченные Bloomberg комментарии бывшего вице-президента TSMC Бёрн Джей Линя (Burn J. Lin) относительно результативности санкций США против всей полупроводниковой промышленности КНР тоже заслуживают внимания.

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Источник изображения: Kioxia

Во-первых, по его словам, США сами сделали подарок SMIC, когда в 2019 году запретили Huawei использовать производственные мощности TSMC для выпуска чипов собственной разработки. Хотя SMIC с тех пор тоже находится под санкциями, обе китайские компании смогли мобилизовать ресурсы, чтобы к осени этого года наладить выпуск 7-нм процессоров для смартфонов Huawei. Сделать это удалось, по словам бывшего вице-президента TSMC, при помощи имеющегося у SMIC оборудования, которое для работы с такими технологическими нормами изначально не предназначалось.

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Во-вторых, SMIC сможет, по оценкам эксперта, наладить с помощью того же оборудования выпуск 5-нм чипов. В дальнейшем для достижения прогресса в сфере производительности выпускаемых чипов SMIC будет пытаться использовать новые материалы и экспериментировать с пространственной компоновкой чипов, как убеждён бывший представитель TSMC. По его мнению, при столь сомнительной результативности запретов в адрес Китая американским властям следовало бы сосредоточиться на развитии собственной полупроводниковой промышленности, а не сдерживании роста китайской. Это принесло бы больше пользы мировой экономике.