На всякий случай.

Запрет властями Калифорнии на эксплуатацию беспилотных такси Cruise без страхующего водителя за рулём, как сообщает CNBC, по инициативе самой компании распространился на все города США, где сейчас осуществляется коммерческая эксплуатация примерно шести сотен беспилотных такси. Cruise приостановила использование такси без водителя за рулём не только в Сан-Франциско, но и в Остине, Финиксе, Хьюстоне, Далласе и Майами.

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Источник изображения: Getty Images

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На этот шаг компанию заставило пойти стремление вернуть доверие потребителей. Напомним, что инцидент с наездом беспилотного такси Cruise на пешехода в Сан-Франциско заставил местные власти и федеральных регуляторов отозвать выданное в августе разрешение на эксплуатацию такси без водителей за рулём на коммерческой основе. Пострадавший отлетел под колёса прототипа от другого транспортного средства, но машина Cruise не смогла моментально остановиться, и даже пыталась продолжить движение уже после того, как пешеход оказался под днищем электромобиля. Сейчас компания пытается понять, что нужно доработать в управляющих алгоритмах, чтобы избежать повторения подобной трагедии.