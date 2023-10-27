Своей страной он считает США, а не родной Китай.

Родившийся и выросший в Китае основатель TSMC Моррис Чан (Morris Chang) карьеру сделал сперва в США, а потом и на Тайване. Американское гражданство он получил в возрасте 31 года, но как отмечает Reuters, считает США «своей страной» и надеждой на спасение для всего остального мира. Недавно он прокомментировал ситуацию с введением дополнительных санкций США против КНР в сфере производства полупроводниковых компонентов.

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Источник изображения: Reuters

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Во-первых, ветеран отрасли признал, что санкции США в этой сфере направлены прежде всего на замедление развития Китая, и в этом отношении они работают. При этом он отметил, что развитие всей мировой полупроводниковой отрасли из-за разрыва международной кооперации в результате тоже замедлится. Рост напряжённости во взаимоотношениях между странами беспокоит основателя TSMC, и в случае с «торговой войной» между США и КНР он лишь надеется, что экономическое противостояние не перерастёт во что-то большее. Чан не упустил возможность и похвалить систему образования США, через которую прошёл в своё время, выразив надежду, что на территории страны удастся подготовить грамотных специалистов для строящихся в Аризоне предприятий TSMC.