Пока спрос всё равно превышает производственные возможности компании.

На квартальной отчётной конференции Intel глава компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) счёл нужным заявить, что новые правила экспортного контроля, которые власти США ввели в уходящем месяце, не сильно навредят бизнесу этого производителя в Китае, хотя Intel придётся следовать данным ограничениям со стороны властей.

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Источник изображения: Habana Labs, Intel

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Основная часть ограничений распространяется на сферу ускорения вычислений, как признаёт руководство Intel. Как и в случае с NVIDIA, данная компания надеется, что превышающий её возможности по поставкам ускорителей вычислений спрос на прочих географических направлениях позволит компенсировать утрату возможностей по реализации данного типа компонентов на китайском рынке. В своём прогнозе на четвёртый квартал компания уже учла возможные краткосрочные последствия новых санкций США для своего бизнеса, и в годовом сравнении выручка Intel за текущий квартал должна вырасти на 8% до $15,2 млрд по середине диапазона.