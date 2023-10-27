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На квартальной отчётной конференции Intel глава компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) счёл нужным заявить, что новые правила экспортного контроля, которые власти США ввели в уходящем месяце, не сильно навредят бизнесу этого производителя в Китае, хотя Intel придётся следовать данным ограничениям со стороны властей.
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Основная часть ограничений распространяется на сферу ускорения вычислений, как признаёт руководство Intel. Как и в случае с NVIDIA, данная компания надеется, что превышающий её возможности по поставкам ускорителей вычислений спрос на прочих географических направлениях позволит компенсировать утрату возможностей по реализации данного типа компонентов на китайском рынке. В своём прогнозе на четвёртый квартал компания уже учла возможные краткосрочные последствия новых санкций США для своего бизнеса, и в годовом сравнении выручка Intel за текущий квартал должна вырасти на 8% до $15,2 млрд по середине диапазона.