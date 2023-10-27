Всё идёт по плану или даже лучше.

Для действующего главы Intel достижение поставленной два с половиной года назад цели по освоению пяти новых техпроцессов за четыре года является делом чести, поэтому каждое квартальное отчётное мероприятие теперь не обходится без подведения промежуточных итогов на эту тему. Как пояснил Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), на пути к достижению этой цели уже очень многое сделано, и в следующем году компании останется лишь достичь готовности к выпуску серийных изделий по технологиям 20A и 18A соответственно. Первый этап будет пройден в следующем полугодии, а образцы клиентских процессоров Arrow Lake на основе кристаллов, выпущенных по технологии Intel 20A, уже функционируют в лабораториях компании и позволяют загружать Windows. Во второй половине следующего года Intel доведёт до стадии готовности к массовому производству технологию 18A, она будет использоваться для выпуска серверных процессоров Clearwater Forest, клиентских процессоров Panther Lake (последние выйдут только в 2025 году), а также ряда изделий для сторонних заказчиков.

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Источник изображения: Intel

Как признался Патрик Гелсингер, договорённости о выпуске чипов сторонней разработки по технологии Intel 18A уже достигнуты с тремя заказчиками, а до конца года к ним может присоединиться четвёртый. На направлении услуг по тестированию и упаковке чипов количество заинтересованных клиентов уже достигло шести штук, причём среди них есть как минимум один разработчик ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта. Как минимум два продукта этого класса будут тестироваться и упаковываться на профильных мощностях Intel. До конца года будут заключены новые контракты в этой сфере.

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В клиентском сегменте в следующем году будет налажен выпуск процессоров Arrow Lake и Lunar Lake, а процессоры Panther Lake до покупателей доберутся только в 2025 году, хотя первые образцы Intel начнёт получать уже в следующем квартале. Кристаллы, входящие в состав данных процессоров, будут производиться по передовой технологии Intel 18A. Ну, а формальный анонс процессоров Meteor Lake, содержащих компоненты, производимые по технологии Intel 4, состоится уже в середине декабря текущего года. Их производством будут заниматься предприятия в Орегоне и Ирландии. Попутно руководство Intel отметило, что новейшие трагические события в Израиле не повлияли на работу местного предприятия, которое расположено недалеко от границы с сектором Газа. Говоря о более зрелых технологиях, Гелсингер отметил, что с использованием технологии Intel 7 компания выпустила уже почти 150 млн процессоров, включая семейства Alder Lake, Raptor Lake и Sapphire Rapids. Последних в этом квартале наберётся 2 млн экземпляров.