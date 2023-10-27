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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel отчиталась об успехах в освоении пяти новых техпроцессов за четыре года
Всё идёт по плану или даже лучше.

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Для действующего главы Intel достижение поставленной два с половиной года назад цели по освоению пяти новых техпроцессов за четыре года является делом чести, поэтому каждое квартальное отчётное мероприятие теперь не обходится без подведения промежуточных итогов на эту тему. Как пояснил Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), на пути к достижению этой цели уже очень многое сделано, и в следующем году компании останется лишь достичь готовности к выпуску серийных изделий по технологиям 20A и 18A соответственно. Первый этап будет пройден в следующем полугодии, а образцы клиентских процессоров Arrow Lake на основе кристаллов, выпущенных по технологии Intel 20A, уже функционируют в лабораториях компании и позволяют загружать Windows. Во второй половине следующего года Intel доведёт до стадии готовности к массовому производству технологию 18A, она будет использоваться для выпуска серверных процессоров Clearwater Forest, клиентских процессоров Panther Lake (последние выйдут только в 2025 году), а также ряда изделий для сторонних заказчиков.

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Источник изображения: Intel

Как признался Патрик Гелсингер, договорённости о выпуске чипов сторонней разработки по технологии Intel 18A уже достигнуты с тремя заказчиками, а до конца года к ним может присоединиться четвёртый. На направлении услуг по тестированию и упаковке чипов количество заинтересованных клиентов уже достигло шести штук, причём среди них есть как минимум один разработчик ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта. Как минимум два продукта этого класса будут тестироваться и упаковываться на профильных мощностях Intel. До конца года будут заключены новые контракты в этой сфере.

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В клиентском сегменте в следующем году будет налажен выпуск процессоров Arrow Lake и Lunar Lake, а процессоры Panther Lake до покупателей доберутся только в 2025 году, хотя первые образцы Intel начнёт получать уже в следующем квартале. Кристаллы, входящие в состав данных процессоров, будут производиться по передовой технологии Intel 18A. Ну, а формальный анонс процессоров Meteor Lake, содержащих компоненты, производимые по технологии Intel 4, состоится уже в середине декабря текущего года. Их производством будут заниматься предприятия в Орегоне и Ирландии. Попутно руководство Intel отметило, что новейшие трагические события в Израиле не повлияли на работу местного предприятия, которое расположено недалеко от границы с сектором Газа. Говоря о более зрелых технологиях, Гелсингер отметил, что с использованием технологии Intel 7 компания выпустила уже почти 150 млн процессоров, включая семейства Alder Lake, Raptor Lake и Sapphire Rapids. Последних в этом квартале наберётся 2 млн экземпляров.

#intel #литографическое производство #alder lake #raptor lake #meteor lake #arrow lake #lunar lake #panther lake
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Блейд
21:49
На коленях только ты здесь становишься, когда адекватные укр-тролли на оверклокеш залетают. У тебя сразу срабатывает супергеройское умение, ты исчезаешь.... Прям как гайвер. Тебе здесь уже все отпусти...
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
mirror1986
21:47
Так где санкции за геноцыд? Или холокост то де не геноцыд?
В секторе Газа отключены интернет и мобильная связь, Израиль объявил о расширении наземных «манёвров»
Гвоздь
21:47
ухахахаха, это ты на коленях просишь моей пощады. это надо же так себя опустить, не я знаю что ты унижаться любишь, но что бы так..... ухахахааа ))) я устал уже смеяться смотри
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Блейд
21:45
Всем? Это себе и ... себе? Давай на колени становись быстро, и я тебя прощу. Если ты извинишься конечно
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
kitava
21:45
Ну нет пруфов и нет. Видимо надо оснащать ракеты ПВО камерами чтобы Расул Халилов поверил.
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Гвоздь
21:43
ахахахаххахааахахахахаха ))))))))))))))))) ты внимательней прочитай, что ты написал уххаххахахахаха это же ты умоляешь, что бы тебя пощадили, ты что реально не понял что ты написал? ухахахахаха вот эт...
Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
Блейд
21:41
Ну то есть, вы все должны меня умолять, чтобы я вас пощадил. Потому что вы уже в интернете много чего наговорили. Thank about
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Andrii Tsyrkunov
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А разве всю авиацию не уничтожили в первые дни, как заявлял Коношенков? Кто врет?
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kitava
21:39
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Риттер: В США не могут разобраться, каким образом ВС РФ сбили 24 самолета ВСУ
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