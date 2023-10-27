Виновника угадать просто: на «SK» начинается, на «hynix» заканчивается.

Как удалось выяснить Nikkei Asian Review, переговоры Western Digital с Kioxia об объединении активов, связанных с выпуском твердотельной памяти типа NAND, решено было прекратить по причине наличия возражений как со стороны SK hynix, так и инвестиционной компании Bain Capital, которая является крупнейшим акционером образованной по результатам сделки 2018 года японской компании Kioxia.

реклама

Источник изображения: Kioxia

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Южнокорейский производитель памяти SK hynix в той сделке тоже участвовал, и опосредованно может претендовать на контроль за 15% акций Kioxia, поэтому мнение конкурента пришлось учитывать. Сейчас на рынке твердотельной памяти SK hynix уступает только Samsung, а если бы Western Digital и Kioxia объединились, им бы удалось породить крупнейшего поставщика памяти. Как сообщает источник, переговоры между компаниями были прекращены по инициативе американской стороны.