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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Раскрыты характеристики Snapdragon 8 Gen 3: на 30 % быстрее предшественника, поддержка Unreal Engine 5 и внешнего дисплея
Презентация состоится 26 октября.

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Пресс-конференция Qualcomm должна состояться через несколько дней, но характеристики однокристальной Snapdragon 8 Gen 3 появились в Сети раньше. Инсайдер MSPowerUser опубликовал просочившийся слайд с подробными техническими характеристиками.

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Сам процессор получился на 30 % быстрее и на 20 % энергоэффективнее предшественника. Его графический модуль Adreno 750 вышел на 25 % быстрее и эффективнее предыдущего поколения. Новейший SoC поддерживает технологию глобального освещения и трассировку лучей. Qualcomm заверяет, что Snapdragon 8 Gen 3 может похвастаться поддержкой движка Unreal Engine 5, а также функцией Snapdragon Game Super Resolution.

Snapdragon 8 Gen 3 оснащён модемом Qualcomm 5G нового поколения, который способен обеспечивать скорость нисходящего канала 10 Гбит/c и восходящего канала 3,5 Гбит/с. Производителем заявлена поддержка Wi-Fi 7 со скоростью до 5,8 Гбит/с.

Новый SoC от Qualcomm поддерживает USB 3.1 Gen 2 с максимальной пропускной способностью 10 Гбит/с, как и у USB-контроллера A17 Pro. Таким образом, устройства на базе нового процессора можно будет подключать к внешнему дисплею.

Также Qualcomm утверждает, что новый SoC заметно лучше поддерживает приложения искусственного интеллекта. Всё это обеспечивается силами модуля NPU Hexagon, который в этот раз оказался на 98 % быстрее и на 40 % эффективнее, чем его прошлая версия.

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Напомним, презентация Snapdragon 8 Gen 3 вместе с остальными новинками должна состояться 26 октября.

#qualcomm #snapdragon 8 gen 3
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