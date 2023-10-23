Из-за введённых недавно американских санкций.

По уже сложившейся традиции, тайваньский ресурс DigiTimes запускает слух о касающихся AMD проблемах как раз перед публикацией данной компанией квартальной отчётности, тем самым давая руководству этого разработчика графических решений и центральных процессоров возможность поднять соответствующую тему на отчётном мероприятии, и при необходимости опровергнуть возникшие слухи. Суть последних на этот раз свелась к возможному влиянию недавно введённых США санкций против Китая на бизнес AMD в этой стране.

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Источник изображения: AFP

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Китайские СМИ, на которые ссылается DigiTimes, упоминают о подготовке компанией сокращения штатной численности персонала китайского подразделения на 450 человек. Поскольку санкции США направлены на ускорители вычислений, то и пострадать в Китае от сокращений должен персонал AMD, который так или иначе был связан с их разработкой. Предусмотрена ли компанией релокация наиболее ценных специалистов, не уточняется. Ещё до введения октябрьских санкций генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) заявляла, что компания AMD готова при необходимости создавать для Китая адаптированные версии своих ускорителей, которые будут соответствовать действующим экспортным ограничениям США. По крайней мере, NVIDIA и Intel таким образом уже поступили, но в случае с первой из них полностью избежать санкций это не помогло.