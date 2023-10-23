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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Полная блокировка поставок NVIDIA GeForce RTX 4090 не грозит китайскому рынку
Но выпускать их на территории Китая не удастся.

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В самом начале новой недели тайваньский ресурс DigiTimes расщедрился на публикацию в открытом доступе материала, пытающегося обобщить реакцию крупных китайских СМИ на введение ограничений на поставку GeForce RTX 4090 в Китай и ряд других стран, к числу которых относятся Россия и Беларусь, а также ближайшие южные соседи из числа бывших союзных республик.

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Источник изображения: NVIDIA

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Гонконгское издание HKEPC, например, утверждает, что запрет на поставки GeForce RTX 4090 не касается потребительского сегмента рынка, и фактический импорт после вступления в силу новых ограничений США на той неделе не особо сократился. Цены на китайском рынке, как мы знаем, успели вырасти в три раза, но местные СМИ рассчитывают, что их уровень постепенно стабилизируется на более низких значениях. А вот чем китайским компаниям придётся поступиться, так это возможностью выпускать видеокарты GeForce RTX 4090 по заказу локально, поскольку импорт непосредственно графических процессоров этой модели в страну будет перекрыт. Какая доля видеокарт GeForce RTX 4090 при этом производилась на территории Китая, источники не уточняют, но уже очевидно, что без потерь мировой рынок видеокарт из этой ситуации не выйдет.

#nvidia #видеокарты #китай #санкции #geforce rtx 4090
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