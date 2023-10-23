Разумеется, речь идёт не о первом поколении микросхем этого типа.

Тот факт, что Samsung Electronics остаётся крупнейшим производителем памяти в мире, никак не компенсирует отставание южнокорейского гиганта от конкурирующей SK hynix в сфере поставок памяти семейства HBM, в её нынешнем воплощении активно используемой ускорителями вычислений той же NVIDIA. Как поясняет Bloomberg, с начала этого года акции Samsung Electronics выросли в цене на 24%, тогда как вера инвесторов в перспективы профильного бизнеса SK hynix подняли котировки акций последней на 67%. Этот разрыв стал сильнейшим за десять лет, по данным источника.

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Источник изображения: SK hynix

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В этом месяце у Samsung был шанс стать официальным поставщиком памяти типа HBM3 для нужд NVIDIA, что позволило бы компании составить конкуренцию SK hynix, но Bloomberg сообщает, что пока соответствующий контракт ещё не заключен, хотя сертификацию память производства Samsung со стороны NVIDIA прошла успешно. Начав поставки памяти типа HBM3E новейшего поколения до конца этого года, Samsung имеет шансы сократить отставание от SK hynix до четырёх или пяти месяцев, по мнению некоторых аналитиков, но заметно это будет уже в следующем году. При этом SK hynix пока продолжит сохранять статус мирового лидера в сегменте HBM. Шансы Samsung на получение статуса лидера рынка усилятся в 2025 году после вывода на рынок компанией памяти типа HBM4.