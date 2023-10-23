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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Arm не уверен, что США удастся полностью лишить китайские компании доступа к производительным чипам
Всё, что сейчас делается — это полумеры.

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На прошлой неделе, как сообщает Bloomberg, генеральный директор Arm Рене Хаас (Rene Haas) выразил сомнения по поводу эффективности вводимых США ограничений на поставки в Китай полупроводниковых компонентов. Просто составив перечень отдельных компонентов, по его словам, нельзя ограничить развитие целой отрасли внутри отдельно взятой страны.

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Источник изображения: Bloomberg

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По крайней мере, в составе систем искусственного интеллекта, как считает глава Arm, используются не только графические, но и центральные процессоры, а это значит, что узким перечнем ограничиваемых к поставкам в КНР компонентов не отделаться. Ограничение по уровню производительности поставляемых компонентов — это тоже полумера, по мнению главы Arm, поскольку найти нужный баланс без полного запрета на поставку ускорителей вычислений довольно сложно.

#сша #китай #санкции #arm
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