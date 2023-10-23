Всё, что сейчас делается — это полумеры.

На прошлой неделе, как сообщает Bloomberg, генеральный директор Arm Рене Хаас (Rene Haas) выразил сомнения по поводу эффективности вводимых США ограничений на поставки в Китай полупроводниковых компонентов. Просто составив перечень отдельных компонентов, по его словам, нельзя ограничить развитие целой отрасли внутри отдельно взятой страны.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По крайней мере, в составе систем искусственного интеллекта, как считает глава Arm, используются не только графические, но и центральные процессоры, а это значит, что узким перечнем ограничиваемых к поставкам в КНР компонентов не отделаться. Ограничение по уровню производительности поставляемых компонентов — это тоже полумера, по мнению главы Arm, поскольку найти нужный баланс без полного запрета на поставку ускорителей вычислений довольно сложно.