Налоги и земля — вот формальные предлоги для начала следственных действий.

Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на издание Global Times, у китайских властей возникли вопросы к деятельности тайваньской компании Foxconn на территории Китая. Представители профильных ведомств наведались на предприятия компании, расположенные на юге, востоке и в центральной части КНР.

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Источник изображения: Reuters

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В одном случае следователей интересуют возможные нарушения Foxconn в сфере налогового законодательства. В другом случае вопросы возникли к использованию земельных участков под предприятиями. Foxconn является крупнейшим работодателем в Китае среди частных компаний, обеспечивающим работой более миллиона человек. Представители компании пока не стали комментировать суть претензий китайских властей, но выразили готовность оказывать всемерное содействие. Некоторые из экспертов предполагают, что инцидент может иметь отношение к попыткам основателя Foxconn принять участие в президентских выборах на Тайване.