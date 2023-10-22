Они задумываются о том, как не навредить развитию отрасли в мировом масштабе.

Ещё со времён введения прошлогодних санкций США против Китая аренда оборудования или вычислительных мощностей за пределами КНР стала для местных разработчиков способом обойти введённые ограничения. Когда в этом месяце были введены новые ограничения со стороны США, чиновники сразу отметили, что доступ к облачным провайдерам типа Amazon (AWS) для китайских компаний блокироваться не будет, поскольку вопрос требует более длительного и тщательного изучения. Теперь со страниц Nikkei Asian Review заместитель министра торговли США Алан Эстевез (Alan Estevez) заявляет, что введение соответствующих ограничительных мер будет возможно только после консультации с представителями отрасли. Власти США не хотели бы через введение избыточных санкций замедлить развитие всей мировой экономики.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Первостепенной задачей американский чиновник считает контроль за использованием искусственного интеллекта в оборонной сфере. По его словам, облачные технологии получили широкое распространение, как и искусственный интеллект, но правительство США желает контролировать применение этих технологий в военной сфере, поскольку это отвечает интересам национальной безопасности.