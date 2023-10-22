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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Из-за санкций NVIDIA может лишиться до 8% выручки в годовом выражении
Но не ранее 2025 года, скорее всего.

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Представители NVIDIA после введения властями США новых экспортных ограничений на поставку в Китай ускорителей вычислений продолжали утверждать, что компания не почувствует их влияния на собственную выручку в ближайшие месяцы, поскольку спрос на её продукцию в этом сегменте так высок, что потоки просто перераспределятся в пользу других регионов, и в общем и целом всё будет хорошо. Однако, аналитики UBS взяли на себя смелость определить, какой частью совокупной выручки NVIDIA всё же рискует в долгосрочной перспективе.

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Источник изображения: NVIDIA

Во-первых, эксперты UBS настаивают, что спрос на ускорители NVIDIA будет превосходить предложение как минимум до второй половины следующего года, а потому негативные прогнозы не сбудутся даже в следующем году. Если же отталкиваться от пропорций текущего года, то Китай в серверном сегменте определяет до 20–25% выручки компании, но отчасти она при этом формируется как телекоммуникационным оборудованием, так и менее производительными компонентами, которые пока под санкции США не попадают. В итоге, NVIDIA из-за санкций США в их нынешнем виде рискует потерять только от 7 до 10% выручки в серверном сегменте, а в проекции на совокупную выручку эти потери не превысят 6–8%.

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Многие аналитики к тому же выражают неуверенность по поводу включения в список товаров, подлежащих обязательному экспортному контролю, ускорителей вычислений NVIDIA L4 и L40S, поскольку их уровень быстродействия и сфера применения не так критичны с точки зрения сдерживания развития в Китае систем искусственного интеллекта. Прояснения на эту тему должны прозвучать как из уст представителей NVIDIA, так и американских чиновников.

#nvidia #аналитика #финансы #сша #китай #санкции
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