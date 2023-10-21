Слишком сложная это работа.

Как сообщает MarketWatch, достигший возраста 60 лет основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) в одном из недавних интервью признался, что обладая опытом преодоления колоссальных трудностей, с которыми ему пришлось столкнуться за тридцать лет существования этой компании, он не стал бы её основывать, если перед ним в возрасте тридцати лет снова был поставлен такой выбор. Впрочем, данный экскурс в жанре альтернативной истории он наверняка примерил на себя с учётом накопившейся усталости, а в момент основания NVIDIA он всё же не мог знать о тех вызовах, с которыми ему предстоит столкнуться в будущем.

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Источник изображения: France-Presse, Getty Images

По словам главы NVIDIA, на протяжении всех трёх десятилетий ему меньше всего хотелось подвести команду единомышленников, которую он сформировал вокруг себя за время существования компании. Руководитель просто боялся не оправдать ожиданий подчинённых, поскольку понимал, что все принимаемые на работу сотрудники NVIDIA разделяют его надежды и убеждения.

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В то же время, с искусственным интеллектом глава NVIDIA связывает серьёзные ожидания с точки зрения развития бизнеса компании. Этих возможностей стало в тысячу раз больше, как он пояснил. Говоря о трансформации рынка труда, он убеждён, что искусственный интеллект создаст больше рабочих мест, чем уничтожит. При этом кадровых потерь на этом пути не избежать, но людям просто следует учиться перестраиваться, как считает основатель NVIDIA. В структуре корпоративного управления основатель компании избегает формирования жёсткой иерархии и вертикали власти, он предпочитает децентрализованную систему, в рамках которой крупные подразделения функционируют относительно свободно.