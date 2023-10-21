Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA признался, что не стал бы основывать компанию, если бы ему сейчас было тридцать лет
Слишком сложная это работа.

реклама

Как сообщает MarketWatch, достигший возраста 60 лет основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) в одном из недавних интервью признался, что обладая опытом преодоления колоссальных трудностей, с которыми ему пришлось столкнуться за тридцать лет существования этой компании, он не стал бы её основывать, если перед ним в возрасте тридцати лет снова был поставлен такой выбор. Впрочем, данный экскурс в жанре альтернативной истории он наверняка примерил на себя с учётом накопившейся усталости, а в момент основания NVIDIA он всё же не мог знать о тех вызовах, с которыми ему предстоит столкнуться в будущем.

реклама

Источник изображения: France-Presse, Getty Images

По словам главы NVIDIA, на протяжении всех трёх десятилетий ему меньше всего хотелось подвести команду единомышленников, которую он сформировал вокруг себя за время существования компании. Руководитель просто боялся не оправдать ожиданий подчинённых, поскольку понимал, что все принимаемые на работу сотрудники NVIDIA разделяют его надежды и убеждения.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В то же время, с искусственным интеллектом глава NVIDIA связывает серьёзные ожидания с точки зрения развития бизнеса компании. Этих возможностей стало в тысячу раз больше, как он пояснил. Говоря о трансформации рынка труда, он убеждён, что искусственный интеллект создаст больше рабочих мест, чем уничтожит. При этом кадровых потерь на этом пути не избежать, но людям просто следует учиться перестраиваться, как считает основатель NVIDIA. В структуре корпоративного управления основатель компании избегает формирования жёсткой иерархии и вертикали власти, он предпочитает децентрализованную систему, в рамках которой крупные подразделения функционируют относительно свободно.

#nvidia #искусственный интеллект #дженсен хуанг
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA подтвердила, что GeForce RTX 4090 тоже попала под санкции США
Получить GeForce RTX 4090 в России станет сложнее из-за новых санкций США
Акции NVIDIA подешевели на фоне новых экспортных ограничений США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Ограбление президента" - неплохой авантюрно-приключенческий фильм
5
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
65
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
28
Япония первой в мире провела успешные испытания рельсотрона на борту корабля
1
Создаю свой дистрибутив Linux
24
Сколько штурмовиков Су-25 досталось Украине при разделе Вооружённых сил СССР
+
Поданы заявки на запуск в космос более 1 миллиона спутников
5
5 причин, по которым исследование космоса очень важно для человечества
10
Reuters: Израиль готовится к разрушению инфраструктуры Газы во время военной операции
3
Турецкий эксперт: больница в Газе была поражена израильской авиабомбой Мark-84 созданной в США
2

Сейчас обсуждают

Роберт Корсунский
10:19
Вообще то эта машина изначально разработана для перевозки солдат как бмп, как т Армату с 2015 года её всё мурыжат, никак не могут запустить а серию, одна болтовня!
Российские инженеры создали бронированный топливозаправщик
FelsheR-BAN100913
10:14
Подать сюда нового клоуна!)
Кличко: Подконтрольные России территории уже не Украина
Виктор Байкин
10:12
Все тут что то про оптимизацию пишут. В реальносте же, проблема в другом. Раньше игры создавали с расчетом на самое слабое железо, продаваемое в данный момент. Нынче же, берут самый топ железок и под...
Ryzen 7 7800X3D и GeForce RTX 4090 не смогли обеспечить 60 fps даже в 720p в Cities Skylines II
Eppius
10:07
А зачем ему маневрировать если у него скорость такая что его ни одна противоракета догнать немогет
Эксперт: Кинжал во время полета "самообучается" маневрируя, обнаружив облучение РЛС противника
Eppius
10:04
Щастье то какое
Новый смартфон OnePlus будет иметь самый яркий дисплей в мире и разрешение 3168x1440р
Eppius
10:04
Да все ясно уже. Никакой наземной операции не будет. Евреи стали своих резервистов домой отпускать.
США и ЕС предлагают отложить наземную операцию Израиля в Секторе Газа
gotreksson
10:01
В США одна вера вера в большинстве своем(христианство) в этих кварталах, в Европе же большой процент мусульман.Что самое опасное: среди них растет процент радикпльных, а с началом конфликта в Газе они...
Илон Маск рассказал о возможности гражданской войны в Европе
Дмитрий Полежаев
10:00
Она так то ебануто выглядит
Ryzen 7 7800X3D и GeForce RTX 4090 не смогли обеспечить 60 fps даже в 720p в Cities Skylines II
Чato-bot
09:59
А ещё можно этими всякими бешенцами кормить норвежскую треску.
Норвегия и Швеция готовы заплатить украинцам, чтобы они вернулись в Украину
Eppius
09:58
На правах рекламмы.... А по сути чушь. Ни один человек ничего не заметит что 20 -20 что 10 - 500 ему выдай на ухо.
Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем