Ещё в прошлом квартале.

На страницах CNBC появились выдержки из интервью с генеральным директором Acer Джейсоном Ченем (Jason Chen), которые довольно оптимистично оценивают ситуацию на рынке ПК и ноутбуков, чем не могут похвастаться квартальные отчёты прочих участников рынка. По крайней мере, этот тайваньский производитель утверждает, что рынок достиг дна ещё в мае этого года, и с тех пор компания наблюдала улучшение. В третьем же квартале уже явным образом проявил себя рост спроса на ПК по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Выручка Acer в сегменте ноутбуков в третьем квартале выросла на 19,4% в годовом сравнении, в настольном сегменте она увеличилась сразу на 27,8%.

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Источник изображения: CNBC

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В принципе, как отмечает источник, уже во втором квартале этого года наблюдалось замедление снижения спроса на ПК, если опираться на данные Canalys, поэтому наблюдения руководства Acer вполне имеют право на существование. Acer остаётся пятым по величине производителем ПК в мире, контролирующим примерно 6,4% рынка. Мониторы и ПК пока приносят Acer около 2/3 всей выручки, но руководство компании надеется, что со временем остальные сегменты деятельности начнут отнимать у них долю выручки. К четвёртому кварталу состояние рынка ПК должно нормализоваться, как считает глава Acer. По крайней мере, эта компания смогла избавиться от складских излишков продукции.