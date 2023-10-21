В результате вводимых новых санкций.

По оценкам некоторых отраслевых экспертов, новый этап американских санкций создаст для той же ASML сложности с поставкой в Китай некоторой части ассортимента литографических сканеров класса DUV, и в результате китайским компаниям станет сложнее наращивать объёмы выпуска 28-нм продукции, которую нельзя назвать передовой по нынешним меркам. Как отметил в интервью Bloomberg заместитель министра торговли США по вопросам промышленности и безопасности Алан Эстевез (Alan Estevez), санкции распространяются и на запасные части для оборудования по выпуску чипов.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Эксплуатируемые в Китае станки по выпуску чипов, по замыслу американского чиновника, рано или поздно выйдут из строя, и это помешает китайским компаниям добиться прогресса в полупроводниковой сфере. Власти США озабочены вероятностью использования 7-нм технологии китайскими властями для создания компонентов двойного и откровенно оборонного назначения, как пояснил чиновник.

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При этом власти США также обеспокоены демпингом китайских поставщиков более простых в изготовлении полупроводниковых компонентов. По его словам, такое нарушение правил конкуренции на международном рынке может стать предметом расследования с последующим принятием защитных мер. Возможно, столкнувшись с ростом затрат на производство чипов на своей территории, США предпочтут ввести заградительные пошлины на ряд компонентов китайского производства, чтобы тем самым защитить интересы компаний, которые вкладывают огромные средства в локализации производства чипов на территории США. Впрочем, вряд ли при этом удастся полностью отказаться от импорта компонентов из Китая — слишком велики масштабы их производства в КНР, чтобы соперничать с местной промышленностью по экономической эффективности.