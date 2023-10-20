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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китай с 1 декабря усилит контроль за экспортом графита
США, Япония, Индия и Южная Корея могут пострадать от новых санкций КНР.

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С первого августа власти КНР ввели экспортные лицензии на поставку за пределы страны галлия и германия, которые востребованы при производстве электроники и современных систем связи, и это уже способствовало росту цен на соответствующие виды сырья на мировом рынке, поскольку США должны были пострадать от таких санкций в числе первых, например. Ответным шагом Китая на новые санкции США в сфере поставок оборудования для производства чипов и полупроводниковых компонентов, как поясняет Reuters, должно стать введение с 1 декабря текущего года дополнительных мер по контролю за экспортом графита из Китая.

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Источник изображения: Panasonic

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Другими словами, поставляющим за пределы страны китайским компаниям, которые сообща контролируют более 90% мирового рынка, с первого декабря придётся получать экспортные лицензии, в которых конечные получатели сырья должны будут упоминаться конкретно и достоверно. По оценкам экспертов, данные защитные меры КНР ударят по поставкам графита в США, Японию, Южную Корею и Индию. Графит в разном виде используется при производстве анодов тяговых аккумуляторов для электромобилей, а также в металлургической и химической промышленности. По опыту августовских ограничений на поставку галлия и германия можно сказать, что новые правила экспорта графита из Китая могут привести как к повышению цен, так и к возникновению дефицита на тех рынках, где китайское сырьё не сможет появиться по официальным каналам из-за санкций. Покупателям электромобилей, выпущенных не в Китае, это грозит возросшими затратами.

#китай #санкции #экспорт #графит
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