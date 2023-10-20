Можно говорить об успешном возвращении.

Агентство Reuters приводит статистику Counterpoint Research, согласно которой компании Huawei Technologies за первые шесть недель присутствия смартфонов Mate 60 Pro в китайской рознице удалось реализовать 1,6 млн экземпляров флагманского смартфона, основанного на 5-нм чипе HiSilicon Kirin 9000s, созданном в условиях американских санкций и вопреки им. По мнению аналитиков, до конца года Huawei успеет реализовать не менее 5-6 млн таких смартфонов, а в следующем году объёмы продаж будут измеряться двузначными величинами в миллионах штук.

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Источник изображения: Huawei Technologies

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При этом поступающие в продажу в Китае партии смартфонов Huawei Mate 60 Pro весьма быстро раскупаются, из-за чего у обывателей создаётся впечатление, что их практически невозможно купить. По некоторым признакам дебют Huawei Mate 60 Pro в Китае оказался даже более успешным, чем выход семейства Apple iPhone 15, которое продаётся на 4,5% хуже своих предшественников. В третьем квартале объёмы производств смартфонов смогли нарастить только марки Huawei, Honor и компания Transsion Group, в общей же сложности мировой рынок смартфонов сократился на 8%.