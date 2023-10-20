Ту самую модификацию Plaid, которая обычно разгоняется до 100 км/ч за 2 секунды.

В прошлом месяце Tesla представила серьёзно обновлённую версию Model 3, которую будет выпускать на своём китайском предприятии и поставлять в Азию и Европу на экспорт уже в этом году, а профильным изданиям из Северной Америки пока приходится ориентироваться только на чужие впечатления и откровения, касающиеся знакомства с новой машиной. В каталоге аксессуаров для рестайлинговой Tesla Model 3 уже можно обнаружить изображение электромобиля с характерным для версии Plaid шильдиком на крышке багажника.

реклама

Источник изображения: Tesla

Напомним, что старшие Model X и Model S существуют в версиях Plaid, но они оснащаются тремя электродвигателями и в целом более динамичны по сравнению с прочими комплектациями электромобилей этих двух моделей, обеспечивая время разгона до 100 км/ч примерно за две секунды. Вот так выглядит шильдик Plaid «живьём», причём его можно купить отдельно и приклеить абсолютно на любой предмет, не говоря уже о различных версиях электромобилей Tesla:

Источник изображения: RPM Tesla

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Нюанс заключается в том, что на обновлённой Model 3 этот шильдик соседствует с упоминанием о наличии у электромобиля только двух электродвигателей вместо трёх. Возможно, Tesla Model 3 Plaid, если таковая вообще появится, будет оснащаться упрощённой трансмиссией и силовой установкой. Ранее Илон Маск (Elon Musk) давал понять, что не видит смысла в создании Plaid-версии более доступных и массовых электромобилей Model S и Model X, но его мнение могло поменяться как под нажимом конкурентов, так и по итогам изучения предпочтений региональных покупателей. В той же Европе, например, более компактная Model 3 Plaid пришлась бы многим по вкусу, чем крупные Model S и Model X в соответствующем исполнении. Следует учитывать и растущий ассортимент китайских электрических спорткаров на рынке КНР. Впрочем, присутствие эскиза в каталоге аксессуаров ещё не говорит явным образом о наличии у Tesla твёрдых намерений выпускать Model 3 Plaid.