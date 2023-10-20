Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla может готовить спортивный вариант обновлённой Model 3
Ту самую модификацию Plaid, которая обычно разгоняется до 100 км/ч за 2 секунды.

реклама

В прошлом месяце Tesla представила серьёзно обновлённую версию Model 3, которую будет выпускать на своём китайском предприятии и поставлять в Азию и Европу на экспорт уже в этом году, а профильным изданиям из Северной Америки пока приходится ориентироваться только на чужие впечатления и откровения, касающиеся знакомства с новой машиной. В каталоге аксессуаров для рестайлинговой Tesla Model 3 уже можно обнаружить изображение электромобиля с характерным для версии Plaid шильдиком на крышке багажника.

реклама

Источник изображения: Tesla

Напомним, что старшие Model X и Model S существуют в версиях Plaid, но они оснащаются тремя электродвигателями и в целом более динамичны по сравнению с прочими комплектациями электромобилей этих двух моделей, обеспечивая время разгона до 100 км/ч примерно за две секунды. Вот так выглядит шильдик Plaid «живьём», причём его можно купить отдельно и приклеить абсолютно на любой предмет, не говоря уже о различных версиях электромобилей Tesla:

Источник изображения: RPM Tesla

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Нюанс заключается в том, что на обновлённой Model 3 этот шильдик соседствует с упоминанием о наличии у электромобиля только двух электродвигателей вместо трёх. Возможно, Tesla Model 3 Plaid, если таковая вообще появится, будет оснащаться упрощённой трансмиссией и силовой установкой. Ранее Илон Маск (Elon Musk) давал понять, что не видит смысла в создании Plaid-версии более доступных и массовых электромобилей Model S и Model X, но его мнение могло поменяться как под нажимом конкурентов, так и по итогам изучения предпочтений региональных покупателей. В той же Европе, например, более компактная Model 3 Plaid пришлась бы многим по вкусу, чем крупные Model S и Model X в соответствующем исполнении. Следует учитывать и растущий ассортимент китайских электрических спорткаров на рынке КНР. Впрочем, присутствие эскиза в каталоге аксессуаров ещё не говорит явным образом о наличии у Tesla твёрдых намерений выпускать Model 3 Plaid.

#tesla #электромобили #электромобили tesla #tesla model 3 #tesla model s plaid
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Рост выручки Tesla в прошлом квартале оказался минимальным за три года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
49
AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
21
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
19
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
33
США готовятся к конфликту с Россией и Китаем с возможным применением ядерного оружия
14
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
11
Моё мнение о митингах и протестах в России - от крестьянских восстаний до наших времен
17
Сколько штурмовиков Су-25 досталось Украине при разделе Вооружённых сил СССР
+
Бомба JDAM или ракета ХАМАС - кто именно виноват в атаке на больницу Аль-Ахли в секторе Газа
+
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
6

Сейчас обсуждают

Иван Козлов
09:11
Я конечно честный, но если б мог то, то спи....л. Вот и ИИ эти воруют ответы из интернета. А люди там среднестатистические - это на 200% по качеству хуже, чем во времена Тьюринга. Мозги уже повытекали...
Системы искусственного интеллекта как никогда близки к прохождению теста Тьюринга на разумность
истребитель хохлизма
09:11
нет, мы уже растопили печи
Reuters: Израиль готовит невиданную по жестокости операцию в секторе Газа
Блейд
09:04
Ни разу в эту парашу не играл, и как-то вообще параллельно. Вот для меня будет трагедия если в Хонкае такое сделают, я не знаю как жить дальше.
Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу Украины
-[]-
08:42
Морская блокада возможно только после объявления войны, в противном случае они могут там только присутствовать, но не действовать. )))
НАТО увеличивает количество патрулей на Балтике, боясь повторения инцидента с Balticconnector
Overseer man
08:37
Каждый день лапша про космос льется изо всех щелей.
Поданы заявки на запуск в космос более 1 миллиона спутников
Псье Миздюкович
08:37
Я вообще жопу им подтираю. Не в обиду, у меня еще книга Мормона в толчке лежит
Депутат, раскритиковавший Кадырова и его сына, принёс публичные извинения за свои слова
-[]-
08:33
Заканчивай самому себе замечания делать! )))
МиГи с "Кинжалами" будут уничтожать пусковые установки ATACMS и обнаруженные секретные склады
Артём Николаев
08:33
Реальное время ещё полбеды. Без сохранений - вот проблема.
США готовятся к конфликту с Россией и Китаем с возможным применением ядерного оружия
Priston
08:32
Как же мне нравятся статьи за бабло. Афторы готовы писать что угодно, лишь бы заработать копейку.
Эксперты рассказали, как МиГ-31К с «Кинжалами» охотится на американские пусковые установки ATACMS
Mrwoulfych Iamwolfram
08:26
Это картона пидоров будет подыхать в месте с трупом зели
Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем