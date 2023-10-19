И приблизилось к четверти в годовом сравнении.

Квартальный отчёт TSMC продемонстрировал ряд не самых приятных инвесторам финансовых показателей. Если по прибыли и выручки компания выступила лучше ожиданий, то сама по себе динамика этих величин была отрицательной. В годовом сравнении чистая прибыль сократилась на 24,9%, продемонстрировав максимальное падение за пять лет, а выручка в долларовом выражении сократилась на 14,6%. При этом компания сократила объёмы поставок продукции в натуральном исчислении на 27% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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Источник изображения: TSMC

Норму прибыли компания последовательно увеличила с 54,1 до 54,3 %, не только за счёт более высокой степени загрузки конвейера, но и благодаря более выгодной динамике курса валют, в которых осуществляется торговля. К слову, до 69% выручки TSMC в третьем квартале получала в Северной Америке, а Китай шёл следом на втором месте с 12% выручки. Год назад в КНР компания получала не более 8% всей выручки, поэтому нынешний показатель для TSMC является прорывом, особенно с учётом расширения санкций США против КНР. Масштабирование выпуска 3-нм продукции, по словам представителей TSMC, пока приносит компании лишь снижение нормы прибыли, поскольку это затратный процесс.

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Последовательно выручка TSMC даже выросла на 13,7%, компания склонна благодарить за это высокий спрос на свою 3-нм и 5-нм продукцию. Как уже отмечалось, сообща они формировали 42% выручки TSMC в прошедшем квартале. Капитальные расходы TSMC в третьем квартале не превысили $7,1 млрд, они планомерно снижаются с начала года, и за девять месяцев в общей сложности достигли $25,21 млрд. Чтобы выйти на прогнозируемые по итогам года $32 млрд капитальных затрат, компании в четвёртом квартале необходимо потратить на соответствующие нужды менее $7 млрд.