Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Падение прибыли TSMC стало максимальным за последние пять лет
И приблизилось к четверти в годовом сравнении.

реклама

Квартальный отчёт TSMC продемонстрировал ряд не самых приятных инвесторам финансовых показателей. Если по прибыли и выручки компания выступила лучше ожиданий, то сама по себе динамика этих величин была отрицательной. В годовом сравнении чистая прибыль сократилась на 24,9%, продемонстрировав максимальное падение за пять лет, а выручка в долларовом выражении сократилась на 14,6%. При этом компания сократила объёмы поставок продукции в натуральном исчислении на 27% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

реклама

Источник изображения: TSMC

Норму прибыли компания последовательно увеличила с 54,1 до 54,3 %, не только за счёт более высокой степени загрузки конвейера, но и благодаря более выгодной динамике курса валют, в которых осуществляется торговля. К слову, до 69% выручки TSMC в третьем квартале получала в Северной Америке, а Китай шёл следом на втором месте с 12% выручки. Год назад в КНР компания получала не более 8% всей выручки, поэтому нынешний показатель для TSMC является прорывом, особенно с учётом расширения санкций США против КНР. Масштабирование выпуска 3-нм продукции, по словам представителей TSMC, пока приносит компании лишь снижение нормы прибыли, поскольку это затратный процесс.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Последовательно выручка TSMC даже выросла на 13,7%, компания склонна благодарить за это высокий спрос на свою 3-нм и 5-нм продукцию. Как уже отмечалось, сообща они формировали 42% выручки TSMC в прошедшем квартале. Капитальные расходы TSMC в третьем квартале не превысили $7,1 млрд, они планомерно снижаются с начала года, и за девять месяцев в общей сложности достигли $25,21 млрд. Чтобы выйти на прогнозируемые по итогам года $32 млрд капитальных затрат, компании в четвёртом квартале необходимо потратить на соответствующие нужды менее $7 млрд.

#аналитика #финансы #полупроводники #tsmc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сегмент смартфонов принёс TSMC на треть больше выручки в третьем квартале, чем во втором
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
59
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
16
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
45
Системы искусственного интеллекта как никогда близки к прохождению теста Тьюринга на разумность
10
AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
8
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
27
США готовятся к конфликту с Россией и Китаем с возможным применением ядерного оружия
14
Тайные и явные причины увольнения более 1000 сотрудников компании Qualcomm
3
Атака ХАМАС обнажила очень серьезные проблемы в системах космической разведки Запада
+
Израильские "Леопарды" готовы к вторжению в Газу — EAT
5

Сейчас обсуждают

Пинаю даунов
13:39
😂 хорошо пошутил
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
Авторитетный Ферзь
13:39
по выходным Шеша пускает его в свои покои для утех
Поставкой Киеву ракет ATACMS Вашингтон рассчитывает достичь «поворотного момента» в боях на Украине
Сергей Кириллов
13:39
Лучшеб выпустили геймпад с нормальными долговечными стиками, а не вот это вот все....
Sony патентует новый вид контроллера PS5 - с наушниками внутри
Yurexxx
13:36
Кажется зря мы в январе 2022-го полетели их спасать - один хер они нам не друзья!
Zakon.kz: Казахстан прекратил поставлять в Россию сотню товаров из-за санкций
Алексей Каверин
13:35
Казахстан прямо мировой производитель электроники и дронов
Zakon.kz: Казахстан прекратил поставлять в Россию сотню товаров из-за санкций
Евграф Поликарпович
13:35
а по ночам спит в Шешеном подвале
Поставкой Киеву ракет ATACMS Вашингтон рассчитывает достичь «поворотного момента» в боях на Украине
Евграф Поликарпович
13:34
а ты уже в седьмой класс перешёл, и знаешь что в шестом будет, ну ка расскажи?
5 причин, по которым исследование космоса очень важно для человечества
SkyMaster
13:33
В 6 классе тебе расскажут, потерпи пару лет.
5 причин, по которым исследование космоса очень важно для человечества
Авторитетный Ферзь
13:31
"Мечты и мучительные страдания бухгалтера Фантоцци о космосе на фоне ночной поллюции" Поправил, не благодари.
5 причин, по которым исследование космоса очень важно для человечества
Евграф Поликарпович
13:28
Статья должна была называться так: "Мечты и мучительные страдания бухгалтера Фантоцци о космосе"
5 причин, по которым исследование космоса очень важно для человечества
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем